三能Q2毛利率首登40%高點　家用烘焙電子商務爆發性成長

▲三能集團是第一家在台灣掛牌的烘焙器具專業製造商。圖右為三能總經理張心怡、三能財務長蕭凱峰。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

亞洲烘焙器具領導品牌三能集團今年第二季毛利率登上40%高點，總經理張心怡表示，三能於疫情發生前便已佈局電子商務，並在年初面對全球經濟環境受疫情影響下，隨即對於景氣變化快速重新擬定產銷戰略目標，促使電子商務之銷售呈現爆發性成長，帶動整體銷售表現亮眼。

三能集團於2018年12月11日掛牌上市，是第一家在台灣掛牌的烘焙器具專業製造商，實收資本額新台幣6.075億元。主要營業項目為各式專業烘焙器具、工具及其周邊相關產品之研發、製造、銷售與代理販售。

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張心怡指出，三能針對較不受疫情影響之工業客戶，進行專業服務，使得三能-KY反而不受疫情影響，更創佳績，三能-KY最新公告之7月份營業收入達1.64億，較去年同期成長6.89%，第三季適逢中秋節前傳統旺季，營收可望持續穩定成長。

三能目前營運模式係以自有品牌的銷售為主，除以「SANNENG」(三能) 品牌拓展商用市場，主攻連鎖麵包店、中央工廠、原料商與設備商等通路之外，另因亞洲地區國民所得提高及食安問題逐漸被重視，進而帶動家用烘焙市場的崛起，故於2013年創立第二個品牌「unopan」(屋諾)，用以開拓家用烘焙市場，在疫情期間業績表現相對亮眼。

展望後市，灣市場上連鎖型福利量販中心等各種新型態烘焙通路，加上中國一、二線城市以及東北亞等成熟市場，仍將持續隨著經濟發展而成長，三能-KY仍看好烘焙產業發展，並積極規劃各項發展計畫，可望為集團發展增添動能。