謝金河最常被問「股票還可以買嗎？」　舉例這2檔股票給解答

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，台灣第二季的經濟成長，在全球排名第三，下半年因國人出不了國，變成在國內花錢，有助提升內需，下半年的經濟表現會優於上半年。謝金河還特別點名台積電與聯發科，認為台積電的護國神山效應愈來愈強大；聯發科受華為的衝擊，只是短暫利空，稍加調整，很快又會回到成長軌道。

謝金河指出，最近在喜宴或是朋友安排的餐敍中，最常被問到兩個問題，尤其是一些藍營大老，總是以十分懷疑的口吻問我說：台灣經濟真的有這麼好？或者也有人質疑公布的經濟數據是不是造假？另一個問題是台積電，聯發科漲那麼多了，股票還可以買？

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台灣經濟好不好？謝金河說，大家可以比較各國公布的數字，單從第二季來看，台灣在全球排名僅次於中國、越南，排名第三。全世界第二季GDP只有中國、越南是正成長，其他都是負值，台灣的負0.73%，已經在全球排名第三。

比起美國負32.9%，日本負27.8%，歐元區負12.1%，或是比新加坡，南韓，香港，甚至是一向高成長的東恊各國，台灣都顯得出色。

謝金河說，進入下半年，台灣內需消費在類出國，及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾8千億元，這回出不了國門，變成在國內花錢，這對提升內需有幫助，下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。

謝金河說，更重要的是台積電的護國神山效應愈來愈強大。日前，台積電執行長魏哲家說：疫情為台積電帶來大商機，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，台積電設備本土化，也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，也使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球。

謝金河還指出：「這次聯發科受華為的衝擊，股價跌掉212元，這只是短暫利空，聯發科稍加調整，很快又會回到成長軌道，我給他們的答案都是肯定的。當然，很多停留在傳統模式的行業，像石化，鋼鐵仍然辛苦。」

謝金河強調，機會永遠屬於對這塊土地有信心的人，生於斯，長於斯的人，只有先看得起自己，才能征戰世界！