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國泰證大砍「網路下單手續費」　營業員大受衝擊：年收入直接少100萬

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為提升旗下國泰證券市占率，將大舉調降手續費搶攻證券市場占有率，把網路下單手續費從原來的65折，腰斬到只要28折。

圖文／鏡週刊

台股指數挑戰萬三前高，近關情怯讓走勢上沖下洗，成交量更因台股重挫暴增至3,468億元，創下歷史新高紀錄。台股交易熱絡，也讓證券市場成為金控業者兵家必爭之地。

 

本刊調查，本土金控業龍頭—國泰金控為提升旗下國泰證券市占率，將大舉調降手續費搶攻證券市場占有率，把網路下單手續費，從原來的65折，腰斬到只要28折，展現強烈的企圖心。

對於外界傳聞大殺手續費一事，國泰證董事長莊順裕對本刊表示：「到現在還沒宣布手續費調降，如果有天這個事情發生了，也是因為趨勢造成的，美國和日本零手續費已經實施很多年了，當全世界的手續費都那麼低的時候，如果沒有做好準備，真的會非常辛苦。」

請繼續往下閱讀...

但這次國泰證券準備大降網路下單手續費，一名資深營業員抱怨：「營業員薪水直接少4到5成，我的年收入會縮水數十萬元，比較厲害的同事甚至減少100萬元。」

對於員工反彈，莊順裕認為：「國泰複委託的占有率排名第1，台股手續費如果調降影響有限，而且手續費調降以後，客戶可能會增加，國泰營業員的平均薪水已經比同業高很多，如果對營業員造成影響，我們會有其他補救方法。」

其實早在國泰證券砍手續費搶市占之前，國內占有率排名第16、規模相對小的新光證券，多年前就推出28折網路下單手續費優惠，目前新光證券網路下單比重已高達99％，去年每股盈餘還繳出3.27元亮眼成績單。


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