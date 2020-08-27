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全球主要央行量化寬鬆政策「須時間傳導」　專家：黃金持續看好

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▲▼ 黃金 。（圖／路透）

▲預期實質利率將持續走低，有利黃金中長期走升。（圖／路透）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球爆發之後，美國聯準會（Fed）將政策利率調降至0%～0.25%區間，引導債券殖利率走低，並大手筆推行無限量QE政策，可望推升未來通膨率，預期實質利率將持續走低，有利黃金中長期走升。

元大投信黃金期信研究團隊表示，全球主要中央銀行透過制定政策利率引導市場利率走向，而貨幣供給多寡則是影響通膨率的重要因素。

請繼續往下閱讀...

市場咸認聯準會趨近於0的政策利率可望維持至2022年，目前美國5年期國庫券殖利率約在0.25%~0.3%之間，高盛證券預測至2021年底也僅會小幅反彈至0.45%。

在聯準會無限量印鈔的支援下，預期通膨（即5年期國庫券殖利率與抗通膨債券TIPS的殖利率利差）近期已經回升至1.5%，且仍持續走高，亦即通膨率上升的速度將遠高於利率，預期實質利率仍有相當時間持續走低。

根據高盛證券研究發現，央行政策對黃金價格的影響可以分為政策實施、政策傳導、通膨影響以及不確定性降低四個階段，對比本次貨幣政策的進程似乎仍處於政策傳導階段，目前尚未到達金價反應最為激烈的通膨影響階段。

此外，今年2月至7月僅半年時間，FED資產增加2.80兆、ECB增加2.32兆、BOJ增加0.96兆，三大央行總資產暴增6.08兆美元，較金融海嘯後的三年時間總資產擴增3.66兆美元還多，但同期間黃金價格上漲幅度不如2008年。

因此，對比過去經驗，貨幣供給暴增恐怕更不利於幣值穩定且易推升通膨，以及目前處於負實質利率環境中，仍看好黃金中長期表現，不過短線波動較大，投資人操作上應多謹慎。

 

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