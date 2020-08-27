長輩酸「台積電只是個代工」！內行人揭傲視全球關鍵：獨佔技術

▲台積電是半導體晶圓代工全球排名第一。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣科技業的護國神山台積電，靠著代工晶圓撐起台灣科技產業的半壁江山，現已是全球市值排名第10名的企業。不過有網友表示，自己家中長輩酸台積電只是個代工而已，不知道要創立品牌等等，讓他十分不服氣，但當下又不知該如何反駁，於是上網求助。對此，有內行人點破台積電傲視全球的關鍵。

原PO25日在PTT八卦板上發文表示，有長輩酸諷台積電「還不是代工而已」，讓他很不服氣，於是搜了一下LINE的留言，發現還蠻多人這樣想的，像「就是只知道代工，不知道創立品牌的言論」、「蘋果不會做晶片賺比你台積電更多，可悲啊」，好像有點難反駁，問網友們「怎麼辦」？

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▲原PO發文求助該如何反駁家中長輩。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出隨即引起網友熱議，「世界第一的代工，又不是誰都有辦法做晶圓」、「有人想代工還沒那個能力」、「幹嘛反駁，自己偷偷繼續買」、「代工代到利潤高，一堆公司排隊求你做」、「世界第一的代工和世界第1000的品牌，選哪個？」、「代工代到全世界求你爽不爽」、「長輩以為是家庭代工的那種啊？」、「世界第一的代工，市值近到全球十大」、「人家代工代到每個員工年薪百萬」等等。

更有內行人指出「代工代到兩奈米，就是品牌和創新啦」、「早就不是代工而已了好不好，多少獨佔技術」、「獨佔領先技術、良率，而且是重要產業」、「台積電的積體電路是重中之重的電路板上的心臟，又由於此心臟太精密，連工法及做工也是個機密」。

不過也有不少網友反駁表示，「就真的是代工啊」、「奴隸界的霸主啦」、「台灣難道就永遠要為代工滿足嗎」、「台積電很強，但蘋果這種賣品牌的真的也賺很大」、「講老實話就是高級代工，如果是外國公司可能就被制裁了」、「人家不賣你光刻機，台灣自己也生產不出來」、「這種事情很難解釋啦」等等。