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全球服役最長航空母艦報廢拆除　印度「維拉特號」被機車製造商看上

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▲世界上服役時間最久的航空母艦維拉特號（INS Viraat）於2017年退休。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲世界上服役時間最久的航空母艦維拉特號（INS Viraat）於2017年退休。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

世界服役時間最久的航空母艦「維拉特號」（INS Viraat）於2017年3月退役後，7月間進行拍賣活動，由亞洲最大拆船廠Shree Ram得標，業者表示，拆解後的廢棄金屬可能會用來製造機車。

根據印度媒體《live mit》報導，維拉特號是在印度海軍服役30年之後才退役的航空母艦，於3年前退役，原本計畫將它改為一艘浮動博物館和旅館，但始終未有結果，如今該船在9月時很可能從孟買拖到古拉吉特邦（Guiarat）地區的阿朗（Alang），進行拆解並作為廢料出售。

這艘航空母艦於1944年建造，1959作成為英國海軍「愛馬仕號」（HMS Hermes）開始服役，80年代後期，印度以6500萬美元（約20億新台幣）買下，並於1987年重新服役。2007年退役後已成為印度第二艘拆解的航空母艦。

Shree Ram集團董事長帕特爾（Mukesh Patel）表示，該船下個月從孟買拖至阿朗需3天的時間，同時會在該國第一家獲得認證的環保船舶回收廠進行報廢，將其廢棄品出售以賺回成本。另外他也提到，有2家機車製造商想用軍艦上的鋼鐵來製造機車，但始終還沒有定案。

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