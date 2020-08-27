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超前部署退休生活！「好享退」9檔基金限時申購至10月底

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▲超前部署退休生活！「好享退」9檔基金限時申購至10月底。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲集中保管結算所、基富通及發行好享退九檔基金的安聯、國泰、群益投信開放民眾於基富通平台上申購。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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「好享退」退休準備基金正式開放申購，基富通平台上9檔「好享退P級別基金」成立滿1年，創下97%的高留存率，為了持續推廣以定期定額、長期紀律投資的方式來做退休準備，集中保管結算所、基富通及發行好享退九檔基金的安聯、國泰、群益投信開放民眾於基富通平台上申購。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲集保結算所董事長暨基富通董事長林修銘表示，「好享退」開放申購，最重要的目的就是希望投資人為自己退休生活及早做準備。

集保結算所董事長暨基富通董事長林修銘表示，「事實上很多參加好享退的投資者， 他們有8成以上希望可以推薦給親朋好友，我想因為大家的反應再加上一年投資者的親身經歷，我們認為在這個時候，再推出好享退一個退休相關商品，不止讓更多去年沒加入的人能夠加入，第二個最重要的目的，及早做退休準備對於未來我們優質高齡社會的生活品質，是一個最重要的一步」。

▲「好享退」9檔基金限時申購至10月底。（圖／集保所提供）

▲由專家嚴選9檔P級別基金，以目標風險型與目標日期型為主。

由專家嚴選9檔P級別基金，以目標風險型與目標日期型為主，投資者可以依照風險程度或者是距離退休的年限，選擇適合自己的投資標的，並採取持續兩年定期定額不停扣的方式，養成投資者長期投資的習慣。有別於其他基金，好享退以退休準備為主，用長期定期定額的紀律投資，來平衡市場波動，為自己存取穩定的退休金。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲基富通總經理黃致淵說明，「好享退」這9檔P級別基金有專家嚴選、低管理費、無手續費，是很值得投資的產品」。

基富通總經理黃致淵說明，「好享退」與其他基金有三大差異，「第一個它有專家的嚴選，第二個它費用非常非常的低，一般基金管理費大概1%~2%， 好享退的管理費大概是0.3%~0.5%左右，是相當相當的便宜，第三個就是在手續費上面，只要連續扣款24個月，這9檔P級別基金基富通不會有任何的手續費，是很值得投資人投資的產品」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲隨著高齡化時代來臨，退休理財的規劃，已成為現代人的必修學分。

隨著高齡化時代來臨，退休理財的規劃，已成為現代人的必修學分，專家建議在布局時不僅要看短期表現，長期能有穩健表現才更符合退休規劃，愈早開始投資，愈能給自己一個更理想的退休生活，10月31日以前申購「好享退」，為自己超前部署，退休後的優質高齡生活。

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