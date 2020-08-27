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「最好再發三倍券！」三洋電呼籲政府刺激消費　建議延長使用期限

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▲家電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多家庭會結合全家人的三倍券一起購買家電產品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／台北報導

政府為了振興經濟，祭出振興三倍券，的確展現成果。三洋電表示，三倍券確實刺激不少買氣，但因為銷售動能將在下半年逐步減緩，希望政府能再發三倍券，且延長三倍券使用期限。

三洋電經理林陳勝表示，家電類產品消費金額通常會比一般商品，來得大一些，像這次不少是全家人的三倍券合資起來，一起購買冰箱或洗衣機，「3000元要買家電產品比較困難，所以消費券搭配現金的情況也是不少，如果消費券金額多一些的話，當然對我們店家或消費者來說都是更好的。」

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對於工商團體呼籲政府發5000元振興券，林陳勝表示「有的話當然是更好啊，這對經濟多少一定有影響跟幫助的，同時也刺激一下。」

另外，林陳勝指出，政府擬定紓困方案，一定會考慮財政問題，如果財政方面許可，再發振興券當然是最好，不過現在的三倍券使用期限到年底，如果再推出新的，可能會有使用重疊的問題，所以政府如果可以再發一次，建議使用期限延長到明年或是年後，這樣最好。

林陳勝表示，購買節能家電，退還貨物稅的期限到明年六月份，希望政府在節能、省水這方面，多給予業界補助，這也是家電業以後要持續做的，希望能夠提升產品功能，這樣政府與業者兩邊可以共同創造雙贏的局面。

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