資本改革有利A股！投資專家建議：類股輪動「選股不選市」

▲在美中摩擦干擾下，預計大盤會由前期偏重科技股的風格轉向類股輪動。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

中國股市今年來在科技股帶領下漲幅居前，創業板註冊新制於24日正式上路，全面推行20%漲跌幅，原本觀望新制而震盪的盤勢也漸回穩。

統一大中華中小基金經理人郭秉修表示，中國境內疫情可控，加上全球超低利寬鬆環境，以及官方一系列資本改革政策，有利股市，但在美中摩擦干擾下，預計大盤會由前期偏重科技股的風格轉向類股輪動，投資策略選股不選市，以均衡配置因應。

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郭秉修指出，由於美國總統大選進入白熱化階段，川普針對中國企業例如華為祭出新禁令，打壓中國的議題將持續干擾市場情緒，相關供應鏈蒙上陰影。

另一方面，中國內部雖然疫情、災情頻傳，但官方也透過一系列經濟扶持政策及穩定措施，對沖經濟損傷，今年上半年中國經濟呈現V型復甦，第二季GDP從上一季的年減6.8%大幅回升至3.2%，增速由負轉正，近期內需消費也呈現回溫態勢，預估下半年經濟將持續朝正向發展。

因此在選股策略上，以不受外部影響的標的為主，包括受惠內需回溫的民生消費類股、長期需求向上的醫藥類股、資金轉入的金融與保險類股，以及以內需市場為主，具稀缺性及獨占性的標的。

科技股方面，主要關注有新產品與新應用使得需求增溫的受惠股，或是新打入蘋果供應鏈、市占率擴大的廠商，以及長線趨勢的新能源車，至於在美國打壓風頭上的華為供應鏈則以降低比重因應。

針對市場關注的創業板新制，郭秉修表示，從創業板註冊制落地經驗來看，速度快於科創板，且資訊披露、機制流程更加公開透明，預計未來中國IPO上市流程將更加有序，退出機制將進一步優化。在累積足夠經驗後，明年全市場有機會全面推行註冊制。

在結構改變上，有利整體A股更健全，更能吸引投資人，受惠產業則可關注金融股例如龍頭券商或精品券商。