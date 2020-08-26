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台股高點還能入場嗎？理財專家「4招分析」：新手也可長期投資複利

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲新手也可透過長期投資產生的複利效果，及早為退休生活做準備。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

「高點還可以入場嗎？」絕對是許多投資人心中的疑惑，害怕買在高點是正常的，但如果因此延宕了投資理財規劃，除了少數的高薪族或家財萬貫的富裕人家，否則按照目前的通膨速度，一般上班族不僅可能連通膨都對抗不了，更遑論還要積累退休金以因應未來退休所需支出。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，即便目前金融市場處於相對高點，但其實只要掌握「符合趨勢、選對標的、分散風險、定期定額」4大關鍵，即便是新手也可透過長期投資產生的複利效果，及早為退休生活做準備。

請繼續往下閱讀...

一、符合趨勢

看準投資趨勢比預測高、低點更為重要，即便低點進場，若選擇沒落產業，投資報酬仍堪慮。面對真實的投資市場，所有人都無法像在看電影一般擁有上帝視角，現在看來的相對高點，或許在幾年後回頭看其實是相對低點，就好比曾經擔心台股萬點而不敢進場的投資人，站在如今台股已來到萬二、萬三之際回頭望，便很可能懊悔錯失當時的入場時機。

沒有人能精準預測未來最高點在哪裡，但每個點位的當下，都擁有屬於當時的投資趨勢，例如5G與高股息基金便是現階段的投資趨勢。以產業而論，目前全世界皆競相發展新科技創新，相關企業前景看好，5G、AI投資趨勢長期向上，比起正在走下坡的產業，投資時懂得掌握趨勢、選擇蒸蒸日上的產業，便可大幅提高投資勝算。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲商品是否「適合」自身投資需求也在是否選對標的的範圍裡。（圖／pixabay）

二、選對（適合）標的

慎選標的也是投資必要關鍵，即便符合投資趨勢，但在同一個投資趨勢主題下，仍有不同的投資標的，舉例來說，以目前的金融情勢，雖然債市受惠於低利環境可望走多，但債券中的高收益債卻反而可能因疫情不穩定而受到衝擊。

又或者同樣是高股息基金，但其股價表現、配息率、配息設計都不盡相同，因此投資人務必謹慎選擇，除了觀察過去績效表現、配息紀錄外，也可參考該檔基金發行商在業界的知名度與口碑、過去操作類似商品時是否都有穩定的表現等。

商品是否「適合」自身投資需求也在是否選對標的的範圍裡，例如想要參與新科技成長期的投資人，以目前台灣市場來講，「元大未來關鍵科技」與「元大全球未來通訊」這兩檔5G ETF便相當適合。

若是想進行長期退休理財規劃的投資人，則可將選擇元大台灣高股息優質龍頭基金，其為元大投信特別為退休族量身打造的退休金融商品。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，銅板，零錢，金錢。（圖／pixabay）

▲投資都應分散風險，避免將雞蛋放在同一個籃子裡。（圖／pixabay）

三、分散風險

不論在任何情境下，投資都應分散風險，避免將雞蛋放在同一個籃子裡，台股高點時更是如此。想要有效的分散風險，可以善用「基金」這項投資工具，同樣的資金成本下，透過基金可分散風險至一籃子股票，且不論是選股、替換等操作上都可倚賴經理人的專業與經驗來完成，投資人不必一家一家地自行翻閱、研究財報，透過基金即可輕鬆免去擇股的心力。

除了分散標的外，也要依照投資類型分散產業與投資國家，以台股股票型基金中元大台灣高股息優質龍頭基金為例，其自各產業中精選出具有優質高股息之龍頭企業，將投資標的分散於不同的產業；若選擇5G主題ETF，則建議選擇全球布局型，避免重押單一國家可能引發的系統性風險。

四、定期定額

相信每位投資人都曾有過不知如何擇時的困擾，也曾因錯過後便始終不敢投入，只能遙望其價格愈漲愈高而空留遺憾，但從定期定額試算結果可發現當投入時間愈長，愈能發揮複利效果。建議投資人選定優質標的後，不須過分擔憂進場點位，而是持續、不中斷地以定期定額方式分批投入。

 

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