孟加拉疫情嚴峻　台灣捐贈10萬枚口罩及多項醫療物資

▲我國外交部與外貿協會向孟方捐贈10萬個醫療口罩、1,600個N95口罩、500個防護衣、200個護目鏡、1萬個防護面罩及4萬個一般口罩。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

孟加拉因新冠肺炎疫情嚴峻，台灣於今年5月間應允捐贈醫療口罩10萬枚，協助該國第一線醫療人員防疫，同時外貿協會也募集相關醫療用品協助抗疫，援贈醫療物資於日前送抵孟國首都達卡，捐贈物資包括10萬枚醫療口罩、1,600枚N95口罩、500件防護衣、200個護目鏡、1萬個防護面罩及4萬枚一般口罩。

出席捐贈儀式的孟加拉政要包括，衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）及郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar)等人，衛生部長於記者會中向媒體宣佈接獲台灣贈送防疫物資。

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外貿協會為分享我國防疫經驗，除分別與成大醫院及義大醫院合作，辦理印度及孟加拉線上防疫研討會獲廣大迴響外，更於本年6月初建置「台灣防疫國家館」，收錄超過2,000家防疫產品廠商及20所醫療院所的防疫醫療服務介紹，與國際間有防疫需求的地區分享，目前瀏覽已突破220萬人次。

除上述醫療物資捐贈之外，我民間企業也慷慨參與義舉，例如：貿協於6月4日與義大醫院及諾貝爾集團合作，開辦對孟加拉醫療人員之線上防疫課程，活動共有當地醫師及相關業者80餘位參加。另外勤力合公司響應捐贈防護面罩、諾貝爾集團捐贈護目鏡、孟加拉臺灣商會捐贈4萬枚一般口罩。