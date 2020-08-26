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「長短槍手」奔襲槍戰…威州連續第3夜暴動　至少2死1重傷

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▲▼威斯康辛州基諾沙示威暴動傳槍響。（圖／路透）

▲威斯康辛州基諾沙示威暴動傳槍響。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭警員連開7槍致重傷，讓當地25日已是連續第3晚發生街頭示威暴動，午夜時分街頭更傳出多聲槍響，據悉至少造成2人死亡、1人重傷。

威州基諾沙郡（Kenosha）29歲非裔男子布雷克於23日無端遭警方朝背部開槍，導致其下半身癱瘓，事件再次挑起美國種族矛盾的敏感神經，引發當地連續3晚街頭暴亂。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，基諾沙市警察局當地時間26日上午發布新聞稿表示，警方於25日晚間11時45分左右獲報發生槍擊事件，有多人中彈。警方表示，該名傷者已經被送往醫院救治，雖然傷勢嚴重，但並無生命危險。基諾沙市警察局並未透露更多案情細節。

基諾沙郡警長辦公室向《紐約時報》（The New York Times）表示，槍擊事件可能與示威者和武裝保衛商店的業主之間的衝突有關，但詳細案情目前仍在調查中。

根據社群媒體上流傳的片段，疑似有數名示威者追打一名手持長槍的男子，男子倒地後隨即傳出數聲槍響，圍觀群眾也立即鳥獸散。另有照片顯示有一名手持短槍、頭戴鴨舌帽、背著橘色背包的男子，表情痛苦地蹲坐路旁，檢視自己手臂上的彈孔，疑似就是當時追逐長槍男子之一的不明人士，但被長槍男開槍擊中。

自從布雷克遭射傷事件發生以來，基諾沙當地示威抗議一直在持續中，甚至有滋事者縱火焚燒棄車和建築物，威州州政府不得不宣布緊急狀態，並且動員250名國民兵協助維持治安。

布雷克的家屬表示，他目前仍留在醫院觀察，不過腰部以下已經癱瘓；布雷克的家庭律師透露，布萊克傷勢嚴重，要想恢復走路能力除非「奇蹟」發生。

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