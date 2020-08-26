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鴻海教育基金會扎根科技教育　向高中職生展示AI裝置「BOXiedge」

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▲鴻海教育基金會安排集團三大核心技術「5G、AI、半導體」導覽。（圖／鴻海教育基金會提供）

▲鴻海教育基金會安排高中職生參訪集團三大核心技術「5G、AI、半導體」。（圖／鴻海教育基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

由鴻海教育基金會與資策會合作舉辦的高中職生AI扎根系列活動，今（26）日邀請來自全台29位高中職生進行企業參訪，會前安排參觀關係企業亞太電信5G實驗室，直擊網路管理中心的工作場景，接著透過鴻海工業互聯網與半導體次集團舉辦的AI座談會，展示鴻海研發的AI裝置「BOXiedge」。

鴻海教育基金會表示，由於系列活動採用階段性培育機制，因此來到鴻海公司的29位同學，除了先前已經通過鴻海教育基金會設計的三堂線上課程，具備AI與圖像辨識的基礎知識，更在第二階段的AI機器人程式實作體驗營中脫穎而出，才有機會進入企業參訪。

請繼續往下閱讀...

海教育基金會執行長汪用和在參加AI人才扎根系列活動的結業典禮之後，鼓勵一路過關斬將、贏得鴻海企業參訪門票的優秀同學們，並強調非常期待這些學生未來能在AI領域持續努力，有朝一日能為人類智慧生活作出貢獻。

鴻海教育基金會指出，由鴻海工業互聯網與半導體次集團舉辦的AI座談會，分享台灣AI科技現況與描繪互聯網生態圈的場景，為了讓同學更了解AI實際運用的廣度，現場還設有鴻海自行研發的邊緣運算裝置「BOXiedge」。

鴻海教育基金會說明，特有的OpenPose演算法，能夠偵測人體骨架，並隨著姿勢與動作的不同產生變化，可以用在動作治療與預防跌倒，加速開發智慧醫療與照護產業，也能追蹤異常群聚與潛在暴力動作，增進社會安全，應用範圍多元讓同學們嘖嘖稱奇，更堅定鴻海推動AI人才培育的決心。

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