網購實名認證蝦皮做半套　關務署：會加強查驗

▲蝦皮海外網購實名認證也非完全落實，海關喊「加強查驗」。（圖／翻攝蝦皮購物）

記者吳靜君／台北報導

關務署推動海外快遞包裹實名認證，淘寶與蝦皮都已經完成介接關貿網路、資料庫則是可以比對資料；但是介接的方式並非強制要求會員一定要實名認證，等到遭到海關查驗到或者查獲到，才會要求會員實名認證，等於「做半套」。

根據海關統計，現在EZ Way易利委下載人數已經達到161萬人，已經海外網購報單的比重約三分之一；不過關務署透露，目前蝦皮雖然已經完成與關貿的網路介接、資料庫可以會員比對，但是不會強制要求會員實名認證，也就是說即使沒有實名認證也可以下單，直到被海關抓到。

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關務署表示，這也是20多年的問題，國內的快遞與國外營運模式不同，所以也會產生高價低報、虛報物品名等問題存在，目前針對進口人要求實名認證，而且已經推動簡易的實名認證，若進口人仍不願意遵法，海關也只能提高查驗比率、不准通關，使制度可以上軌道。

而民眾透過網購，每人每半年可以享受6次低價（低於2000元）免稅，根據關務署統計，從7月1日到8月23日止，已經有12.6萬人次低價免稅包裹達6次，顯示民眾頻繁網購的需求相當旺盛。

為了提供便捷的通關服務，關務署7月起「關港貿單一窗口」網站（https://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/index）的「通關服務」區中「憑證通關內」新增「進口次數頻繁資料查詢」，透過自然人憑證與工商憑證等，可以查詢剩下進口低價免稅貨物次數。

▲「關港貿單一窗口」網站查詢海外網購低價免稅次數的路徑。（圖／關務署提供）

關務署官員表示，為便利民眾找到入口，會儘快於主題專區設置快速入口連結，基於個資保護，目前僅限以安全等級較高的自然人或工商憑證認證登入；未來也考慮「EZ WAY易利委」實名認證APP中加入此功能，不過未來EZ WAY仍會繼續改版，此項功能也受到喜好海外網購者的期待。