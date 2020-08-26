　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

工研院小金雞吸金！「邑流微測」獲日商住友商事注資　豐趣、盟英也增資

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲邑流微測李信宏總經理與住友商事簽約後，預計將更進一步偕同住友商事之子公司台灣國際住商電子宇田津 信董事長針對半導體應用開展更緊密的合作關係。從右至左分別為：邑流微測李信宏總經理、台灣國際住商電子宇田津 信董事長 (住友商事子公司)、 鄒佳伶副部長、陳盈均經理、邑流微測李正宇經理。。（圖／工研院提供）

▲邑流微測首獲日本住友商事注資。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
工研院今（26）宣布，多家新創公司逆境籌資成功，包括半導體材料檢測公司邑流微測，獲行政院國發基金與日本住友商事雙雙投資；鎖定國旅市場的豐趣科技，完成新一輪增資；盟英科技掌握機器人關鍵零組件技術，也如期完成第二階段增資，獲1億元資金挹注。

工研院總營運長余孝先表示，台灣是科技之島，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」，台灣創新能力排名全球第四，創新能量豐沛，而工研院迄今已育成150間新創公司，對於衍生公司有完善的輔導制度，包括市場行銷、股權規劃、專利與法務保護、國際鏈結和無形資產評價融資等層面之協助。

余孝先指出，近年來工研院積極推動科技市場與資本市場結合，期許資本長期投入，帶動科技創新，並在工研院推動下，所衍生的新創公司營運和募資受到外界肯定，期望資金與科技的結合，能強化新創公司的營運體質，在後疫情時代掌握市場商機。

請繼續往下閱讀...

▲邑流微測李信宏總經理與住友商事簽約後，預計將更進一步偕同住友商事之子公司台灣國際住商電子宇田津 信董事長針對半導體應用開展更緊密的合作關係。從右至左分別為：邑流微測李信宏總經理、台灣國際住商電子宇田津 信董事長 (住友商事子公司)、 鄒佳伶副部長、陳盈均經理、邑流微測李正宇經理。。（圖／工研院提供）

▲邑流微測影像式奈米粒子快速分析套件。（圖／工研院提供）

工研院表示，儘管面臨新冠肺炎疫情，2020年工研院新創公司仍表現亮眼，其中邑流微測獲行政院國發基金與日本住友商事雙雙投資，顯示工研院培育台灣新創的成果獲得認同，也帶出對工研院新創公司技術的信心。

工研院指出，邑流微測是2017年從工研院研發團隊衍生成立的新創公司，專注研發精準且快速的液態樣本檢測，擁有多國專利保護的AI流體檢測技術，目前已成功導入半導體、能源電池及生醫美妝產業，提升效率並節省成本。

工研院說明，邑流微測突破現有技術侷限，提供半導體產業濕製程自動化檢測（Flow AOI）解決方案，更結合AI影像分析軟體，提供多元的奈米級液態材料全自動分析服務，是獲日本住友商事青睞的關鍵，邑流微測未來將布局亞洲和歐美市場，目標成為濕製程檢測的國際領導廠商。

此外，工研院衍生新創公司豐趣科技，專攻旅遊資源整合服務平台，因應近來國內旅遊爆發潮，推出一系列愛台灣博物館卡等新產品，也完成新一輪增資案4,000萬元；盟英科技掌握機器人關鍵零組件之諧波減速機（Harmonic Drive）技術，突破過往技術掌握在日商的窘境，甫完成1億台幣的增資，預計2021年完成年產能10萬台減速機的量產線建置。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
即／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當未婚夫」求交保遭
招魂擲筊6次才答應回家！華航準空姐打工換宿遭輾斃　爸媽心碎
快訊／「致災豪雨」將來襲　高雄市府：南高20:00討論明天是
孫安佐被起訴　首度出面回應：講了不該講的幹話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

網購實名認證蝦皮做半套　關務署：會加強查驗

影印店「一張1元」賺在哪？網點2內幕：一次就8千　內行曝最貴成本

工研院小金雞吸金！「邑流微測」獲日商住友商事注資　豐趣、盟英也增資

金融業上半年獲利陷衰退　黃天牧點3因素：下半年還有機會努力

將民眾電話PO網違《個資法》　NCC要求台灣大1個月內提改善計畫

德國Q2GDP萎縮9.7%　為刺激經濟債務創下2178億歐元新高

玉山銀理專A客戶資金破1億元　金管會最快9月開鍘！

智崴改寫虛擬實境體驗　全台首創5G VR新科技體感園區

藍營大老問「台灣經濟真的那麼好嗎？」　謝金河：比你想像中還好

華碩ZenFone 7在台銷售目標15萬支　搶攻5G高階手機市場

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

網購實名認證蝦皮做半套　關務署：會加強查驗

影印店「一張1元」賺在哪？網點2內幕：一次就8千　內行曝最貴成本

工研院小金雞吸金！「邑流微測」獲日商住友商事注資　豐趣、盟英也增資

金融業上半年獲利陷衰退　黃天牧點3因素：下半年還有機會努力

將民眾電話PO網違《個資法》　NCC要求台灣大1個月內提改善計畫

德國Q2GDP萎縮9.7%　為刺激經濟債務創下2178億歐元新高

玉山銀理專A客戶資金破1億元　金管會最快9月開鍘！

智崴改寫虛擬實境體驗　全台首創5G VR新科技體感園區

藍營大老問「台灣經濟真的那麼好嗎？」　謝金河：比你想像中還好

華碩ZenFone 7在台銷售目標15萬支　搶攻5G高階手機市場

金門機車騎到一半突然冒火　乘客嚇壞跳車「燒到剩骨架」

中職／再施展五星級界外滑接美技　詹子賢經驗豐富

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

中職／林靖凱代班投球　林安可覺得好好玩

愛上開車…被問「載過戴立忍嗎？」　桂綸鎂尷尬笑「7字」回應

路易莎13年創始店「被迫歇業」！黑暗真相曝光　當地業者哭求

1,750匹馬力超跑加速多可怕？恐懼張嘴：就像跳傘一樣刺激！

網購實名認證蝦皮做半套　關務署：會加強查驗

不斷更新／周思齊三壘強襲球樂天失誤丟分　兄弟1分先馳得點

川普家族全出動造勢　次子：「我爸會讓美國人上火星」

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

財經熱門新聞

谷歌斥資200億　雲林蓋資料中心

「我有責任回台塑」　王永慶么子拋重返台塑震撼彈

女友嫌「年薪52萬」少！提分後秒交藥師新歡

癌症4期奇蹟康復　王文祥靠2大力量抗癌成功

夫妻38歲「存款沒有一桶金」釣出15年資深股民

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

台積電砸100億買地！謝金河驚：十分不尋常

王永慶超節省　王雪紅姊弟想換車還要「設計」叔叔王永在

砸17萬買冷氣！2年後狂漏水...網：沒裝好

蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」

快訊／南台雨彈來襲！水利署示警：高雄市升級一級淹水警戒

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

更多熱門

相關新聞

工研院攜手明泰布建5G專網　再榮獲全球小型基地台論壇獎

工研院攜手明泰布建5G專網　再榮獲全球小型基地台論壇獎

工研院今（24）日宣布，研發的「小基站網路智能規劃與管理技術 (Athena SON – RAN Planning & Optimization Service)」獲得全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇(Small Cell Forum ,SCF)評審團特別獎 ( Judges’Choice of the SCF Awards 2020)榮譽。

工研院創新3D列印　力拚智慧製造、精準健康跨域商機

工研院創新3D列印　力拚智慧製造、精準健康跨域商機

工研院大秀智慧機器人成果　助產業數位轉型迎智慧製造

工研院大秀智慧機器人成果　助產業數位轉型迎智慧製造

工研院攜手泰博、土耳其家電龍頭Arcelik　開發「複合式個人化健康檢測站」

工研院攜手泰博、土耳其家電龍頭Arcelik　開發「複合式個人化健康檢測站」

工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化

工研院啟動「台灣智慧水聯網」　三大感測器全天監測水質變化

關鍵字：

工研院邑流微測日本住友商事豐趣盟英

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面