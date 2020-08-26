台積電竹科規劃圖曝光！「新RD研發中心」兩廠串連辦公室　旁邊就是2奈米晶圓廠

▲台積電2奈米製程確定落腳於新竹。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠「台積電」（2330）於技術論壇中，首度曝光位於新竹科學園區新建的「R&D研發中心」規劃圖，該研發中心將有2座廠（R1、R2），並連接一座辦公室，將成為全世界最領先的半導體研發生產線，預計2021年建成，容納8000位科學家和工程師一起開發半導體最新技術。

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▲台積電南科晶圓18廠規劃圖。（圖／記者楊絡懸製表）

台積電營運組織資深副總經理秦永沛介紹，位於南部科學園區（南科）的晶圓18廠一至三期，是5奈米量產基地，其中，一、二期已開始量產，三期正在裝機，預計2022年5奈米產能將較今年成長超過3倍。另外，南科晶圓18廠的四至六期，規劃為3奈米量產基地，目前正興建中，南科廠區也將新建特殊製程與先進封裝廠。

值得一提的是，在南科廠區中，晶圓14廠第八期將作為「特殊製程」生產基地；而晶圓14廠第七期附近，正在興建AP2C，將是未來台積電「先進封裝」生產基地，可見南科廠區的布局正積極規劃中。

至於台積電新竹廠區「R&D研發中心」已開始興建，將有2座廠（R1、R2），並連接一座辦公室，預計2021年完工，未來將是2奈米及更先進技術的研發重鎮。此外，台積電目前正積極於新竹寶山取得土地，未來2奈米新廠也將有4座廠房。

▲台積電竹科擴建規劃圖。（圖／記者楊絡懸製表）

「台積電不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，致力成為全球邏輯產品長期且最值得信賴的技術及產能提供者。」秦永沛說，台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長，在2018年導入7奈米量產，由於市場客戶需求非常強烈，因此台積電快速提升7奈米產能，至今為止，7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。

在極紫外光（EUV）技術方面，秦永沛指出，台積電EUV機台占全球比重達50%，晶圓移動占全球比重更超過60%；在特殊製程技術方面，台積電特殊製程產能持續成長，2015年占總產能約38%，今年特殊製程產能將較去年成長10%，約占總產能比重將達54%。

▲台積電新建的R&D研發中心，會有一條全世界最領先的半導體研發生產線，預計在2021年建成，將容納8000位科學家和工程師。（圖／翻攝自台積電）

▲台積電先進製程技術與時程表。（圖／記者楊絡懸製表）

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