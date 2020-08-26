金融業上半年獲利陷衰退　黃天牧點3因素：下半年還有機會努力

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布金融三業2020年上半年稅前盈餘3,376.59億元，較去年同期小幅衰退2.4%；金管會主委黃天牧今（26）日指出，上半年金融業獲利衰退主要與疫情影響有關，儘管下半年還有3大因素影響，但仍有機會努力。

2019年金融三業稅前盈餘達6,341億元，創下史上最高紀錄，今年面對疫情影響，獲利恐難突破去年？金管會主委黃天牧會後受訪時表示，今年上半年金融業獲利衰退應與疫情影響有關，包括商業活動減少等，但台灣受影響程度相對較小，且每個行業別受影響程度也不同，因此後續會密切觀察。

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至於2020全年金融業獲利是否能衝破6,000億元大關，黃天牧說，今年變數較多，下半年還有機會努力，包括中美談判進展、疫苗研發進度，此舉都讓國際環境往更好的方向發展，但也要看美國聯準會對未來經濟成長率的預估，因此外在變化因素太多，難以預估金融業整年度獲利表現。

黃天牧表示，雖然獲利有些變化，但清償能力部分依然很健全，請外界不用擔心，身為監理機關對於清償能力、韌性及客戶服務也相當重視。

另據金管會統計，銀行業、證券期貨業、保險業累計今年上半年稅前盈餘達3,376.59億元，較去年同期減少2.4%，其中銀行業今年1至6月稅前盈餘達1,932.2億元，較去年同期衰退11.9%。

統計也指出，證券期貨業今年前6月稅前盈餘為264.9億元，較去年同期成長1.59%；保險業今年累計上半年稅前獲利達1,180億元，較去年同期成長6.4%。