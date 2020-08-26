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平均1天關6家店！達芙妮宣布退出中高檔品牌實體零售...轉型「輕資產」

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▲▼達芙妮（DAPHNE）。（圖／翻攝微博）

▲達芙妮（DAPHNE）。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

台商品牌「達芙妮」（DAPHNE）自2015年來虧損超過百億台幣，昨（25）日發布今年上半年業績，營業額同比減少85%至2.12億港元（約新台幣8.03億元）。值得注意的是，達芙妮國際宣布，將徹底退出中高檔品牌的實體零售業務（包括大陸及台灣），並轉型為輕資產。

綜合媒體報導，達芙妮宣布2020年1到6月的業績，營業額達2.12億港元，同比減少85%；股東應佔溢利雖增長64%，但仍虧損1.41億港元。

請繼續往下閱讀...

對於業績表現，達芙妮國際在公告中表示，這主要是由於銷售點由2019年6月30日的2,208家，大幅縮減至2020年6月30日的293家，以及新冠肺炎疫情對店鋪營運和消費市場的影響。

對於未來發展規劃，達芙妮國際指出，將繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，並關閉旗下所有其他品牌業務銷售點。目前，達芙妮國際所剩店鋪均爲核心品牌業務。

但有大陸快消品新零售專家鮑躍忠認為，對於企業而言，轉型是一個很複雜的課題，從目前來看，「輕資產」模式並不能挽救達芙妮國際的頹勢，達芙妮國際需要在營銷、產品等方面作出系統性深刻變革。

據了解，達芙妮曾創造一年賣出5000萬雙女鞋的業績，佔據近20%的市場，因此有一代鞋王的稱號，但在2013年，市值超過170億港元後，業績每況愈下，到2018年的6年時間，關店數達4000家，而到了2019年，又進一步關閉2288家門市，平均每天就有6家店關門。

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達芙妮DAPHNE輕資產

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