載App賺更快！省錢達人曝集點卡「5必勝攻略」　用對方法省更多

▲集點卡對部分消費者來說相當省錢。（圖／翻攝自部落格）

文／省錢生活達人張偉明

集點卡是個神奇的東西，從良善的正面來看，這是廠商想要給予長期支持的老客戶優惠而出現的遊戲規則，對想省錢的消費者來說，就有了可以「利用」的機會，當然一定有人會說，這根本就是廠商的行銷手段，所以集點卡真的能省到錢嗎？還是反而增加了更多的消費？關鍵就在於你怎麼「利用」它，用得好確實能幫你A好康省大錢。

這裡就來分享我自己利用集點卡來省錢的作戰攻略，想透過集點卡來省錢，看這一篇就夠。

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第一招：你是重度使用者嗎？

你頻繁的購買某家的東西？還是只是偶一為之？如果很少買這家的東西，但又拿到了集點卡的話，那請你馬上丟掉。如果你常買這家東西，那反而要去問老闆是否有集點卡？或是有什麼熟客優惠。像我常常去一家刷刷鍋消費，就有用蓋章的集點卡，每幾個月就能換一鍋免費的。

▲火鍋常有去幾次換肉盤的優惠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第二招：集中火力原則

例如你喜歡喝手搖飲，但都沒有固定某一家，那是否可以選一家有集點而且優惠最好的，然後就固定下來集中火力蒐集點數，不管是自己要的還是家人要的，都歡迎拿這張點卡去蓋章，這樣才會快。

第三招：親朋好友來幫忙

這通常都是發生在需要大量集點貼紙的地方，特別是便利店或是超市的集點換購活動，也是最常讓人失心瘋發作的一種，只靠自己想要蒐集到滿，沒有花個幾萬塊是不可能的，如果最後發現，花這麼多錢換到一個不一定用得到的東西，這樣值得嗎？

如果三思後還是確認這是你要的東西，這時就需要親友團出馬幫忙，這樣才會快。像我只要一拿到貼紙，就會開始貼好玩，時間快到時，就會在臉書上問是否有人需要？久而久之，就會成為幫人蒐集的一員，如果有一天換我失心瘋的話，當然就會立馬得到大批親友團的支持。

▲善用集點社團可以快速集到點數。（圖／pixabay）

第四招：善用【集點交換社團】

網路上有些【集點交換社團】，若有需要可以透過這些社群來交換到自己想要的，也不需要這麼辛苦地去蒐集。

第五招；集點APP是個好東西

坊間有不少這樣的集點APP來幫大家輕鬆快速地完成集點工作，有些還可以跨店累積。

本文經授權轉自集點卡省錢大作戰必勝五招！【看這一篇就夠】