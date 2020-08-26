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玉山銀理專A客戶資金破1億元　金管會最快9月開鍘！

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行6月被爆潘姓理專涉挪用17名客戶逾1億元的款項，金管會主委黃天牧今（26）日表示，目前正請公司陳述意見中，最快9月就會有結果，至於是否因累犯而加重懲處，他則說，須待公司陳述意見後再行判斷。

玉山銀行今年1月因埔墘分行蔡姓前理財專員，從2013年8月至2019年4月間，涉及挪用客戶款項，受影響客戶共2戶，涉案金額高達3000萬元，遭金管會重罰1,200萬元，如今6月又被爆出鳳山分行潘姓理專疑因投資失利，涉盜領17名客戶存款，涉案金額達1億985萬元。

請繼續往下閱讀...

金管會主委黃天牧今天受訪時指出，目前請公司陳述意見中，最快9月會有結果。至於是否因累犯而加重處罰？他則說，須待公司陳述意見後再行判斷。

面對外界關注是否會調整理專十誡，黃天牧認為，這是2019年訂定的政策，當時是因一連串理專弊案而制定，但重點應在於執行，要落實理專十誡得靠檢查與銀行內控部門來把關，由於理專十誡政策才剛執行不久，因此會繼續觀察執行結果，強調「法規不必多，重點在執行」。

黃天牧提醒，銀行行為與文化有關，由於銀行生態與以前大不相同，讓銀行負責人了解「上行下效、風行草偃」，什麼文化就會產生什麼行為，當然文化不是立竿見影、一蹴而成，而需要時間累積，一家銀行永續經營要靠好的文化來奠定，所謂好的文化，即是誠信經營的文化。

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