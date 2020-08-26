智崴改寫虛擬實境體驗　全台首創5G VR新科技體感園區

▲智崴董事長歐陽志宏與高雄市經發局局長廖泰翔體驗5G賽車模擬器 。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球體感娛樂設備龍頭智崴（5263）全台首創的5G VR新科技體感園區今（26）日正式開幕，因應5G時代來臨，攜手工研院5G邊緣雲運算團隊，打造出全台第一的「智崴5G雲端體感電競系統」，藉由5G無線傳輸技術，設計出滿足高效能運算需求的輕量化載具，真正做到體感遊戲即時對戰。

智崴表示，多年來致力於體感產業的軟硬體研發，其中明星體感設備產品飛行劇院在全世界的市場佔有率超過85％，穩居全球冠軍寶座，而全球現已有近40座智崴飛行劇院在各大主題樂園、旅遊景點營運，合作的夥伴橫跨世界五大洲，建設中的還有40座，目標是在2023年達成100座。

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智崴指出，作為全球體感娛樂設備標竿，智崴將多年來擁有的自主關鍵技術、軟硬體研發製造、豐富的數位內容創作、系統整合場域等實戰經驗濃縮並擴展至小型個人化設備，目前已成功研發出體感電競、賽車、飛行模擬平台與個人化VR電影院等小型化體感設備。

▲左起為高雄市經發局局長廖泰翔、智崴董事長歐陽志宏、經濟部加工出口處處長黃文谷、技術處技術長張麗鳳、工業局技正李振隆 。（圖／智崴提供）

智崴進一步指出，今年更透過5G的技術應用，大幅提高玩家裝置的移動性，異地連線也能維持極高品質的體感娛樂體驗，透過5G整合體感帶給全人類超越以往的無限體驗，在虛擬與現實中自在穿梭，暢快享受將成為體感科技新篇章。

智崴說明，高雄市政府為推廣體感科技產業，持續推動高雄市體感科技園區計畫補助，期許智崴集團作為體感娛樂設備領頭羊，整合多方資源串起體感產業生態鏈，開創城市娛樂發展，讓高雄成為體感之都，因此透過智崴5G VR體感電競基地，展示一個全新的虛擬實境體驗新里程碑。

智崴強調，自即日起到明年1月，智崴將透過巡迴快閃的模式，從高雄開始逐步擴散至全台縣市，首站將於9月21日在高雄大魯閣草衙道，讓台灣民眾免費體驗個人化體感娛樂設備，並為歡慶園區全新開幕，即日起到明年1月31日止，凡購買i-Ride KAOHSIUNG任一票種皆可享有套票加購優惠價。