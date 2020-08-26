藍營大老問「台灣經濟真的那麼好嗎？」　謝金河：比你想像中還好

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（26）日透露，他最近吃喜酒的時候，很多藍營大老坐他旁邊，都問他一句話「台灣經濟真的那麼好嗎？」他回答，「比你想像中還好」，尤其台灣半導體產業鏈實力之強大，絕對超乎大家想像，這也是台灣真正茁壯的開始。

謝金河今天在「2020第14屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮」上表示，今年是財富管理大道上重要的轉捩點，且在疫情影響下，台積電執行長魏哲家也說為台積電帶來很大機會，斥資百億元買下4筆土地。

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謝金河指出，最近吃喜酒的時候，很多藍營大老坐他旁邊，他們都問他一句話，「台灣經濟真的那麼好嗎？」他則回答，「比你想像中還好」，這兩天看到半導體產業鏈，才知道台灣半導體產業鏈實力之強大，絕對超乎大家想像，這也是台灣真正茁壯的開始。

謝金河也提到，港版國安法上路後已產生質變與量變，過去財富管理客戶感到不安，有人跑到新加坡，也有人跑到台灣，甚至聽到在香港從事18年的財富管理理專快支持不下去，想要轉移陣地，希望金管會趁機把台灣財富管理的餅做大，讓更多金融機構參與，有助於台灣更加茁壯。

謝金河說，台灣現階段處於一個重要的轉折點，他認為是向上的，儘管類似康友-KY股價從200多元突然不見了，未來第一、第二上市公司應該有更多稽核。

金管會主委黃天牧也對此表示，針對海外回台上市掛牌的KY公司每年財報都會進行實質審查，也會特別注意內控，證交所也提出6項改革措施，希望投資人不要把康友這家公司的問題，以為是所有KY公司的問題，目前仍是個案而已，不過對於KY公司營運不在國內，適時對其他領域進行更多了解。

至於財報部分，黃天牧指出，證交所與證期局都在調工作底稿，而會計師責任則要待釐清後，若確定有其缺失，自然會做一些處理。一般來說，會計師法與證交法中都有規範，若會計師有違規的情況，最重給予停業、撤照、罰鍰等處分。