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華碩ZenFone 7在台銷售目標15萬支　搶攻5G高階手機市場

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▲左起為超級鐵人謝昇諺、華碩全球副總裁林宗樑、華碩董事長施崇棠、日籍攝影師小林賢伍。（圖／華碩提供）

▲左起為超級鐵人謝昇諺、華碩全球副總裁林宗樑、華碩董事長施崇棠、日籍攝影師小林賢伍。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（26）日發表最新5G旗艦手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro，華碩全球副總裁林宗樑表示，ASUS ZenFone 6去年上市至今，台灣銷售量突破10萬支，因此今年目標ZenFone 7系列可以在台灣銷售達15萬支，並會以台灣優先出貨，搶攻5G高階手機市場，之後才會在歐洲、日本上市。

ASUS ZenFone 7 / 7 Pro採用可翻轉式三鏡頭相機，包括6400萬畫素廣角主鏡頭、可支援4公分微距攝影的1200萬畫素超廣角鏡頭、最高達12倍數位變焦的望遠鏡頭，最高搭載旗艦級Qualcomm Snapdragon865+ 5G處理器，配備超高畫質6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量。

請繼續往下閱讀...

林宗樑表示，ASUS ZenFone 6去年上市至今，台灣銷售量突破10萬支，已經是安卓手機當中，高通8系列處理器的第2名，但供貨一直跟不上市場需求，甚至到現在已經幾乎賣光，只剩零星數量，所以今年華碩全力備貨台灣市場，因此設定ASUS ZenFone 7系列目標要在台灣銷售達15萬支。

林宗樑指出，華碩對ZenFone 7系列手機有著高度信心，因為包含處理器、面板、翻轉鏡頭專利、效能等規格都贏過競爭對手，所以9月1日將在中華電信和通路同時上市，這是有史以來第一次做這樣的規劃，甚至稍早在發表會結束後不久，已經有經銷商洽談訂單。

華碩手機營運部門業務暨行銷處長張舜翔表示，ASUS ZenFone 7系列採用最高等級的各項配備，目標族群主要設定為科技愛好者及攝影愛好者，像是全螢幕無打洞設計、翻轉三鏡頭，甚至是支援5G全頻段等，目標就是要搶攻5G高階手機市場。

張舜翔指出，ASUS ZenFone 7 Pro定位為高階機種，主要就是為科技愛好者、攝影愛好者升級高規格，所以搭載旗艦級Qualcomm Snapdragon865+ 5G處理器，還有鏡頭與望遠鏡頭更配備OIS光學防手震設計，感覺就像是加裝功能一樣。

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華碩ASUS ZenFone 7 Pro翻轉三鏡頭

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