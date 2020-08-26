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71歲毒王！基督徒參加「萬人示威」後還到教堂禮拜...說謊導致確診數激增

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▲▼一名71歲教會信徒接受疫調時，向對方謊報手機號碼。（圖／路透社）

▲一名71歲教會信徒接受疫調時，向對方謊報手機號碼。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）首都圈疫情持續不寧靜！今（26）日下午又傳出仁川一天之內便暴增60多名確診者，除了不少患者感染途徑不明外，與教會相關的新增確診人數就高達26例。

綜合《韓聯社》、《News1》，根據仁川市府統計，截至26日下午4時，共新增61起病例，目前仁川市共累計640例。

其中位於仁川市西區深谷洞的「主的教會」（주님의교회）在傳出4人確診後，防疫當局馬上針對曾參與教會「面對面」禮拜的160多名信徒實施篩檢，結果爆出多起確診案例，26日更新增26起新增病例，共計29人確診。

防疫當局推測，其中一名高齡71歲的信徒在15日至首爾光化門參與光復節集會示威活動後，於隔（16）日前往該教會，才會導致教會開始出現群聚感染。

非常惡劣的是，該名信徒直到過了一周，才於22日前往西區保健所（衛生所）設置的臨時診療所接受篩檢，且向防疫當局報上造假的手機號碼，一度使防疫當局在疫調工作上出現困難；另外，在第一次疫調工作時，向疫調官謊報「在汗蒸幕過夜」，之後又改口「露宿公園」。

據統計，截至26日0時為止（當地時間），南韓防疫當局26日上午10時共通報320例新增確診者，其中13例為海外感染，307例為境內感染。目前南韓共累計18265例確診、312例死亡。

►南韓疫情嚴峻！單日確診破320例...病毒從教會擴散　電視台與校園皆淪陷

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