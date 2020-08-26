紅樹林有線電視違反黨政軍禁止投資規定！NCC限期3年改正



▲台灣大寬頻紅樹林有線電視（圖／翻攝台灣大寬頻官網）



記者陳世昌／台北報導



新北市「紅樹林」有線電視，因上層股權結構包含上市公司「台灣大哥大」有政府機構間接投資，違反黨政軍禁止投資規定，與有線廣播電視法第10條第1項規定不符合，NCC26日以附附款方式通過其換照案，要求紅樹林3年內改正違反黨政軍禁止投資的情形，如未於期限內改正完成，得依法廢止該公司執照。



「紅樹林」有線電視目前經營地區為新北市經淡水區、三芝區、石門區、金山區及萬里區，因9年效 期的經營許可執照屆期，向NCC申請換發新許可執照。



「紅樹林」涉黨政軍條款的情形與台固媒體MSO旗下另一家有線電視系統汐止「觀天下」類似，觀天下於108年9月換照時，也因為違反《有線廣播電視》法黨政軍條款的事實，NCC依法決議核處新台幣20萬元，並應自換照後3年內改正違反黨政軍條款。





▲NCC（圖／資料照片）

NCC官員表示，「觀天下」後來提出行政訴願，行政法院撤銷了NCC的處份，罰款的部份也停審，可能要另提釋憲案，所以在「紅樹林」案違反黨政軍條款的部份暫時沒有另作罰款，等待行政法院的處理結果。

「紅樹林」在換照過程中也提到推動4K數位機上盒鋪設及開發OTT能力接軌雲端內容（Android TV）、規劃投入FTTX網路建置、訂戶隱私保護及相關補正資料與面談承諾事項等，NCC表示均會列為營運計畫的一部分，作為未來評鑑及換照的重點審查項目。