影／挑漲停低價股！專家曝「當沖3原則」失足率低　最怕變久抱不停損

記者林妤柔／綜合報導

今年台股開戶數量大增，許多年輕人投入股市懷抱，玩起生技股跟當沖。價量操盤手楊雲翔在節目《雲端最有錢》裡分享自己當沖的心得，認為應把握3大原則，守住停利、停損標準，才能降低風險，穩健獲利。

楊雲翔認為，當沖把握三原則，首先是買強不買弱、空弱不空強；二、有量才有波動，有波動才做；三、分散標的，降低風險，增加穩定性。他指出，玩當沖要有紀律，找到停利、停損價格，適時做好資金控管和風險控管。

楊雲翔分享，自己常用系統看預估量，找到當日有波動的股票，才較容易找到強勢股；一般來說，開盤是出貨的高峰期，所以自己習慣9:30後入場，風險相對較低。他表示，自己是從價格漲2%就追、暴跌就空，來找出當日做多或做空標的。

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▲玩當沖最怕不知道何時停利、停損。（圖／翻攝自雲端最有錢）

另外，分散標的、降低風險有助於穩定度，楊雲翔認為，如果自己手上有一百萬，每一檔就投入20萬，就算踩到地雷，大概只佔20%裡的10%，總資金只損失2%。他表示，自己當沖的停利標準為1.5-2%，停損是2.5%，最怕是停利沒達到就不停損，最後跌40%、50%就差很多，這種人也不適合做當沖。

資深證券分析師杜金龍則是挑前一天漲停板鎖住的股票，開低就馬上買，先賺一筆。他表示，最好找比較低價又沉澱一段期間的股票，還要有漲停板，隔天若開低就適合當沖。財經台知名分析師邱敏寬也補充當沖、短線交易的口訣，表示遇到「強勢個股開低，搶短，弱勢個股開高，搶空。」