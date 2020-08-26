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ESG當道！滙豐推全台首檔低碳債券基金　選債標準力減碳足跡

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▲滙豐中華投信投資長林經堯(左) 、滙豐中華投信董事長李選進(右) 。（圖／滙豐中華投信提供）

▲滙豐中華投信投資長林經堯(左) 、滙豐中華投信董事長李選進(右) 。（圖／滙豐中華投信提供）

記者陳心怡／台北報導

新冠疫情疫情持續嚴峻，也讓永續性的投資概念獲得市場關注；今年以來，各家基金業者陸續發行或引進相關基金，綜觀新型態的永續投資主題，除了一般耳熟能詳的ESG與環境主題外，滙豐中華投信更宣布引進國內首檔聚焦於氣候變遷領域、針對低碳主題的債券型基金，挑選債券的標準力求減少碳足跡，讓今年的基金市場又多了一個不錯的選擇。

滙豐中華投信推出全台首檔低碳債券基金，根據碳排放等綜合指數篩選出標的企業作為投資，並透過低碳策略降低投資組合內的碳排放量。滙豐中華投信強調投資人對於永續發展的重視程度與日俱增，此檔基金能夠提供投資人參與低碳經濟的機會，同時讓投資人享有跨區域、跨產業的多元優勢。

▲ESG基金。（圖／滙豐中華投信提供）

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▲ESG基金。（圖／滙豐中華投信提供）

滙豐環球低碳債券基金運用「碳密度」原則辨識各產業的碳排放量，「碳密度」代表企業每百萬美元營收產生的百萬噸二氧化碳，從碳排放量低的產業移除前10%污染度最高的企業，並從碳排放量高的產業移除前25%污染度最高的企業。滙豐中華投信指出此基金也將從基本面、技術面及信用面深入分析企業表現，相較於傳統型全球企業債券基金，預計減碳幅度將至少達到40%。

滙豐中華投信董事長李選進表示，氣候變遷為全球經濟及企業帶來風險，但也為投資人帶來機會。他解釋，已有越來越多的投資人開始將環境因素帶入投資決策中，這檔基金的出發點便是在幫助投資人實現長期的投資目標，同時對環境產生積極性的影響。李選進說明，在各國追求低碳經濟的同時，碳效率高的企業往往比碳效率低的企業更具有優勢，這是因為碳效率高的企業較能夠抵禦氣候風險，例如旱災、洪水以及極端天氣對環境造成的風險，而擁有ESG特質的企業，在危機期間被視為「優質」資產，因為它們具有較強的商業韌性，當全球面臨衝擊時受到負面影響的機會相對較小。

滙豐中華投信投資長林經堯強調，在建構投資組合時，低碳基金能夠利用綜合性的碳排放數據，建立無偏重任何行業且符合低碳標準的投資領域，透過由上而下及由下而上的積極投資流程，分析個別發行商及行業板塊的溫室氣體排放量，將有助於爭取理想的回報。

永續投資概念持續發燒，綠色債券與ESG因素扮有重要角色，林經堯說明，滙豐中華投信已推出氣候變遷相關的股票基金，投資受惠於過渡轉型到低碳經濟的企業；而此次全台首推的低碳債券基金將更積極地以特定的低碳架構，策略性地投資於各類型、符合標準的企業債，投資主題涵蓋各產業具有減碳成效或正積極進行低碳轉型的企業，投資區域則以北美洲和歐洲為主。

滙豐中華投信表示，據統計，2018年全球ESG議題管理的資產已達到30.7兆美元，而截至2019年底全球永續性主題相關的債券發行量已超過1兆美元，雖然相對整體債券市場的規模仍較小，不過未來成長可期。滙豐集團發佈的《2019年可持續融資及投資調查報告》也顯示，亞洲地區86%的投資人，以及84%的發行機構皆認為環境和社會議題至關重要，並表示在進行投資時，更希望投資能夠長期營運的企業。

滙豐中華投信強調，低碳投資與財務回報不僅不存在衝突，事實上更是方向一致，嘗試減少碳排放的企業，較能夠適應未來市場甚至監理環境的變化。對於投資人來說，投資低碳基金，就是支持專注永續發展的企業，在投資之際，又能兼顧愛地球，是一項可以創造雙贏的投資選擇。

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