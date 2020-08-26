3名17歲「暴走族」扮快遞搶走3600萬日圓　膠帶綑綁72歲老翁

▲大阪道頓堀是知名的觀光景點，每年都會吸引大批遊客到此消費。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

三名17歲失業青年在7月20日假扮送貨員，闖入大阪府吹田市的一棟房屋，綁住76歲老翁的四肢，並搶走保險箱內約3600萬日圓（約新台幣995萬元）現金，還順手牽走了老翁的昂貴手錶。日本警方本月初在兵庫縣攔截到其中2名正在逃亡的青年，依《傷害罪》以及《強盜罪》將其逮捕。

當時假扮成快遞的三人，將目標鎖定在吹田市千里山西邊的一所房屋，在老翁開門後就強行闖入，先用噴霧劑攻擊老翁的臉部，並用膠帶將他牢牢地綑起來。所幸老翁最後只有兩邊膝蓋受到輕傷，但保險箱內約3600萬日圓現金卻被奪走，還有手上的名貴手錶。

這次的三名嫌疑犯被指稱是當地的「暴走族」。暴走族通常由喜歡改裝汽機車的年輕人所組成，是一種經常危險駕駛的日本次文化，後來被延伸為類似「不良少年集團」，人際關係大多以學校為中心。從2004年11月開始，暴走族的行為在日本會被視為「共同危險行為」。

警方接獲通報後，隨即對住宅處附近地區展開調查，包括在其中一個監視器中發現嫌犯的乘車，經過追查後，終於在兵庫縣將嫌犯逮捕歸案。兩人還尚未坦承犯案，但已經被受害者所指認。

據警方表示，兩人在兵庫縣一起逃亡，尚未證實是否與受害者熟識，正在密切調查兩人當時闖入房屋所留下的線索，而另外一名犯案男子仍下落不明，還在追蹤當中。