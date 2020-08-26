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不顧新冠確診破320例！南韓實習醫師「反文在寅」強行罷工...總統怒了

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▲▼南韓總統文在寅表示，要依照原則、法律強烈嚴懲罷工醫師。（資料照／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅表示，要依照原則、法律強烈嚴懲罷工醫師。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓「大韓醫師協會」（대한의사협회）不滿文在寅政府提出的醫科招生擴編等醫療政策，儘管與政府數度協商，雙方卻仍未達成共識，宣布今（26）日起發起第二次全國醫師總罷工，儘管保健福祉部下達「業務開使命令」，威脅吊銷執照，仍有專任醫師、研究醫師執意罷工。對此，南韓總統文在寅發聲，表示要依法嚴懲。

根據《韓聯社》，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷從首都圈擴及至全國各地，部分醫院急診室與加護病房出現醫療人力空缺，文在寅緊急透過青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示，「政府將啟動非常時期診療計畫，確保醫療人力不會出現空缺，同時努力與醫界人士進行協調。」

▲▼南韓醫界發起第二次罷工，反對文在寅政府提出的醫療政策。（圖／達志影像）

▲南韓醫界發起第二次罷工，反對文在寅政府提出的醫療政策。（圖／達志影像）

南韓保建福祉部長朴淩厚（박능후）26日表示，從該日上午8時起，首爾、京畿道、仁川等首都圈95所實習醫院的實習醫師、研究醫師等須即時投入診療患者業務，否則可吊銷醫療執業執照。

據統計，截至26日0時為止（當地時間），南韓防疫當局26日上午10時共通報320例新增確診者，其中13例為海外感染，307例為境內感染。目前南韓共累計18265例確診、312例死亡。

►新冠日增又破300例！醫師罷工...韓政府嚇傻威脅「吊銷執照」令：馬上開業

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