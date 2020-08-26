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大阪世博Logo網批「是病毒嗎？」　安藤忠雄高度肯定

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▲▼2025大阪世博會logo。（圖／翻攝自Facebook／Japan Association for the 2025 World Exposition）

▲2025大阪世博會官方標誌出爐。（圖／翻攝自Facebook／Japan Association for the 2025 World Exposition）

記者葉睿涵／綜合報導

2025大阪世界博覽會主視覺委員會25日公開最終的官方標誌，選中了出身大阪的嶋田保與其團隊的設計。這次獲選的官方標誌以「細胞」為基礎設計概念，用許多大小不一、帶眼睛的紅色球體圍成一個「O」，寓意「每一個生命個體的可能」，不僅表現出世博會的主題「生命閃耀未來社會的設計」，還呼應了大阪的發音「Osaka」的O。

綜合媒體報導，自從主辦單位向各界好手廣招作品後，從2019年11月29日至12月15日，一共收到了5894件投稿，並從中選出5件作品參加最終決選。據《日經報》報導，設計團隊負責人嶋田保對於作品獲選成為官方標識表示十分驚喜。他指出，他的設計靈感來自於1970年大阪世博岡本太郎設計的「太陽之塔」，希望自己的設計能表現出「太陽之塔」的DNA。

自主辦單位揭曉官方標誌後，PTT上便立即掀起一陣討論熱潮。大部分的台灣網友笑道，「好像新冠病毒」、「日本這麼嗆好嗎」、「是血肉牆嗎」、「五個選了一個最醜的，也是天才」；但也有網友給予肯定，認為「很有漫畫風」、「至少很有話題性」。

選拔委員會主席、同時也是2020東京奧運「新國立競技場」評選委員長的著名建築家安藤忠雄給了獲選作品高度肯定。他表示，「作品有一種充滿大阪風格左右不對稱的快樂，意外地有一種很好的違和感」。安藤忠雄認為，世博會過去的標誌都左右對稱，這次不對稱的設計不只富含大阪特色，也「具有要開闢新時代的意志」。

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