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打破警總時代管制！NCC全面解禁汽車、電視、冷氣低功率遙控器

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▲電池,遙控器,按鈕,充電。（圖／翻攝自pixabay）
▲NCC鬆綁警總時代對功率1毫(mW)以下的無線遙控器管制（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳世昌／台北報導

NCC26日通過依《電信管理法》第65條第2項授權訂定公告「應經核准之電信管制射頻器材」項目草案，其中鬆綁最大射頻輸出功率1毫瓦(mW)以下無線遙控器之管制，主要包括汽車、電視、冷氣等遙控器都不再列管；藍芽、Zigbee、NFC等10毫瓦(mW)以下，在兼顧電波秩序及資安，比照歐美研議可行的協管方式，例如簡易式符合聲明來處理。

NCC發言人翁柏宗表示，現行對於無線謝頻器材主要是沿襲「警總時代」的規定「什麼都要管」，但隨著科技進步，聯網設備越來越多，最新的《電信管理法》已完成立法，NCC有必要適度解管。

▲▼2020NCC新任發言人、副主委翁柏宗（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC發言人、副主委翁柏宗（圖／記者陳世昌攝）

NCC北區監理處簡任技正楊朝棟表示，1件射頻器材完 成檢定需2-3週，費用要2-3萬元，民國108年1W以下的檢定有6100多件，如今放寬低功率器材，民眾或許沒有特別感受，但對促進產業發展仍有一定幫助。

NCC表示，因應物聯網及行動通訊科技發展日新月異，為促進產業之發展，有鑑於無線遙控器已發展數十年，相關技術成熟穩定，具短距離、短時間發射之特性，經量測及評估結果造成電波干擾之情況微乎其微，考量在不影響電波秩序前提下，將最大射頻輸出功率1 mW以下之無線遙控器予以解除管制，以符合《電信管理法》第65條之自由流通使用。

▲▼藍芽USB、耳機（圖／pixabay）
▲10毫瓦(mW)以下的藍芽、Zigbee、NFC設備，在兼顧電波秩序及資安，NCC將比照歐美研議可行的協管方式，例如簡易式符合聲明來處理。（示意圖／pixabay）

NCC強調，該鬆綁管制之器材，仍應符合低功率射頻器材技術規範，如發生干擾者，NCC仍可透過後市場管理機制，責成製造商或進口商應負責下架、回收該器材，並限制或禁止該等器材之使用。

未來NCC將不定期對1 mW以下之無線遙控器進行後市場抽查，如經確認不符合規定者，將依電信管理法所定罰則進行處罰，以保障消費者權益。

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