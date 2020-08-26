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活活勒死結婚27年妻...冷血男去酒吧開心喝酒　屍體就丟在他床上

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記者李振慧／綜合報導

英國林肯郡一名商人冷血殺害結婚27年妻子，犯案後竟然還有心情跑到酒吧和朋友一起打鬧，並向家人隱瞞妻子死訊繼續過正常生活，直到岳母懷疑對方已經遇害報案，整起事件才終於曝光，近來被檢方以謀殺罪指控。

54歲男子哈默爾(Ian Hamer)，被控去年5月6日下午在位於格里姆斯比(Grimsby)沃拉比(Worlaby)的家中，以繩子活活勒死結婚27年的48歲妻子喬安(Joanne Hamer)，為了怕事跡敗露，他打電話告訴岳母，妻子因為喉嚨痛最近不方便和對方講話，還特別派兒子出去買潤喉糖。

喬安的母親聽到女婿說法覺得奇怪，懷疑女兒一定發生「很恐怖的事情」便報警。警方前往案發現場發現陳屍在床上的喬安，當時她身穿睡衣，身旁還有犯案用的繩子。本案近來開庭，檢察官皮特(Jason Pitter)痛批凶手冷血，「他把妻子遺棄在床上，就去做自己的事，好像什麼事情都沒有發生過一樣」。

檢察官還在法庭上揭露，哈默爾當晚跑去酒吧喝酒時，不但吸食毒品還偷偷取下婚戒，和朋友們開心玩鬧。據了解，2人的婚姻其實很早就出現問題，佔有慾強的哈默平時愛管妻子穿著，還會監控對方在社交媒體上的貼文，後來染上酗酒問題，與女性友人外遇。

檢察官指出，受害人在事發前幾周曾經搬離家中想要另外買房，不過後來選擇再給被告一個機會，沒想到就遭遇不測。不過對於檢方指控謀殺，哈默爾不願意認罪，辯稱自己當時心情極度沮喪痛苦，其實不記得自己做了什麼，所以只願意坦承過失殺人罪，法院目前正在等待他的精神鑑定報告出爐，本案仍在審理中。

▼男子殺妻後，遺體和凶器還留在床上便出門玩樂。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼繩子,麻繩,粗繩。（圖／達志影像／示意圖）

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