太空神秘「電波」準時報到了！天文學家發現12條爆炸脈衝

▲中國研究人員近日表示，FRB 121102已「準時」進入新一輪的周期。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

英國曼徹斯特的天文學家曾在今年6月時，發現一個神秘的「快速電波爆發」（FRBs），會以157天為一個周期，從同一個位置發送瞬態電波脈衝。現在這個神秘的「電波爆發」出現了，中國研究人員表示，這個名為FRB 121102的快速電波爆發，已「準時」進入新一輪的周期。

綜合外媒報導，中國科學院國家天文台團隊在《天文學家電報》（Astronomer's Telegram）中發文指出，他們利用了500公尺口徑球面無線電望遠鏡觀測了「FRB 121102」，發現「FRB 121102」是來自30億光年外的一個未知小型矮星系（small dwarf galaxy）。

結合德國和英國先前的研究數據，中國國家天文台研究小組，於8月12日發現了12條來自FRB 121102的爆炸，他們推測「FRB 121102」的實際週期約為156.1天，而活躍週期約在7月9日到9月9日，隨後進入67天沉默期。

中國科學院國家天文台也表示，此次研究結合了先前所有研究，因此可以更精確的推測活躍的週期時間。據悉，人類在2007年首度發現來自外太空的「快速電波爆發」，被許多人認為是來自外星人的訊號，自有記錄以來，人類已發現了18次「快速電波爆發」，其中波多黎各阿雷西波天文台於2012年所觀測到、編號12110的「快速電波爆發」曾多次重現。