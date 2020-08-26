川普家族全出動造勢　次子：「我爸會讓美國人上火星」

▲川普家族齊出動為川普的競選造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國共和黨全國代表大會自24日開始啟動，在連續四天的議程中，最受人矚目的就是在演說人中居然有7位來自「川普家族」。25日上台造勢的除了第一夫人梅蘭妮（Melania Trump）外，還有小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）以及川普的二兒子艾瑞克（Eric Trump）。他們都大力稱讚川普的政績，稱川普將帶領美國邁向另一個高峰。

CBS報導，艾瑞克在演說時表示，自從父親川普當上美國總統後，美國再次開始獲勝並受到尊重，「我父親每天都為美國人民而戰，為這個國家被遺忘的男女，那些體現美國精神的人而戰」，而川普的執政成績反映了，他是「重振美國精神」的重要人物，「而在我父親的領導下，美國精神將能把美國人送上火星。」

他還在演說中批評民主黨試圖破壞共和黨建立的美國夢，以及共和黨所追求的自由。他宣稱，大眾因媒體變得愚鈍，只有川普才能帶領美國前進。艾瑞克也點名川普的對手拜登，直指對方從政47年卻是個地道的政客，完全不懂經濟，反而還增稅、進一步侵犯人民自由，若是拜登當選總統「將對中國俯首稱臣」。

《世界日報》報導，年僅26歲、剛從法學院畢業的蒂芬妮以社會新鮮人的角度發表演說。她指出，全球流行的新冠肺炎疫情讓美國的經濟與就業機會大幅減少，不過川普連任後將再次讓美國經濟蓬勃發展，創造更多就業機會，推動可負擔醫療，降低藥物成本等，讓人民的生活變得更好。