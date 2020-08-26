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統一超商斥資逾8億元西進　增資上海7-ELEVEN經濟部准了

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▲統一企業董事長羅智先（圖右）、統一美麗事業群董事長高秀玲，近年以「品牌管理」為戰略核心，深耕泛亞洲區域佈局。（圖／記者林淑慧攝）

▲統一企業董事長羅智先（圖右）、統一美麗事業群董事長高秀玲，近年以「品牌管理」為戰略核心，深耕泛亞洲區域佈局。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（26）日通過統一超商以人民幣2億元（約新台幣8.4億元）投資大陸市場，將間接增資上海7-ELEVEN，從事食批發品零售、現製現售餐飲食品及部分商鋪或櫃台出租等業務，預期統一趟可望加速擴大上海市場版圖。

統一超在中國大陸分別擁有上海與浙江兩區域的7-ELEVEN經營權，日前公告透過統一超商維京控股有限公司轉投資統一超商香港控股有限公司，再轉投資統一超商（上海）便利有限公司，顯示統一超為站穩在上海市場的發展，持續加碼投資佈局。

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▲因應新冠肺炎疫情，統一超商董事長羅智先（圖左）表示，全世界都希望疫情「Flatten」（平緩），台灣這邊也是一樣，下半年營運只能邊走邊看。

▲因應新冠肺炎疫情，統一超商董事長羅智先（圖左）表示，全世界都希望疫情「Flatten」（平緩），下半年營運只能邊走邊看。(圖／記者林淑慧攝）

統一超表示，增資的目的主要是因應當地長期發展需求，上海7-ELEVEN仍在投資階段，除持續展店外，強化單店營運效益仍是優先考量的重點，現有門市將會持續提升店質、強化7 coffee品牌價值、推出適合當地市場的差異化鮮食。

今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，超商成為人們便利生活的重要消費據點，統一超觀察，上海與浙江兩地7-ELEVEN成長動能主要來自鮮食與咖啡，與台灣7-ELEVEN發展軌跡相似，將以此型塑、優化並厚實大陸超商的營運基礎，讓每家單店都能獲利，奠基於規模經濟走向正成長曲線。

另外，經濟部投審會今天也通過離岸風電僑外投資案，包括澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED、荷蘭商JERA FORMOSA 2 B.V.、分別以新台幣21億5,313萬3,389元、新台幣40億5,782萬8,309元，增資海能國際投資公司，並轉增資海能風力發電股份有限公司，經營發電業等業務。

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