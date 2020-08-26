台指期漲57點　分析師：周五摩台指結算後是關鍵

▲台指期8月26日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（26）日開盤下跌5點，來到12730點，早盤一度出現賣壓翻黑，不過隨後跌幅收斂，緩慢走升回到平盤之上，接著在平盤附近震盪，直到終場前出現小幅拉抬，終場以12792點作收，上漲57點，與現貨相較，逆價差41.29點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，自8月20日的長黑過後，最近出現不斷地彈升，先前所擔心的反壓無法攻克，但從這兩天的情況來看算是有完整填補長黑的高點，因此先前空方的趨勢可以算是化解掉了。

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廖恩平表示，不過近期還是要注意，因為目前得不斷彈升還一樣伴隨著量縮，因此在確定收復了這根長黑之後，未來比較有可能在月線附近進行震盪整理，畢竟這不是一個帶量回升，因此接下來一周左右都會是在月線附近進行震盪整理格局，除非量能能夠達到爆量，到2300、2400億元以上，這樣震盪整理個格局就會比較快結束。

另外，廖恩平也提醒投資人，接下來可以從月線以下來進行分批承接會比較好，接下來8月28日就是摩台指結算，那在結算過後，下周一整個摩台清倉開出來，就要觀察一下外資在摩台這邊的方向，或許就能幫助我們在9月份的合約會比較有機會往哪個趨勢走。