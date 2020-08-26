　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台指期漲57點　分析師：周五摩台指結算後是關鍵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台指期8月26日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期8月26日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（26）日開盤下跌5點，來到12730點，早盤一度出現賣壓翻黑，不過隨後跌幅收斂，緩慢走升回到平盤之上，接著在平盤附近震盪，直到終場前出現小幅拉抬，終場以12792點作收，上漲57點，與現貨相較，逆價差41.29點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，自8月20日的長黑過後，最近出現不斷地彈升，先前所擔心的反壓無法攻克，但從這兩天的情況來看算是有完整填補長黑的高點，因此先前空方的趨勢可以算是化解掉了。

請繼續往下閱讀...

廖恩平表示，不過近期還是要注意，因為目前得不斷彈升還一樣伴隨著量縮，因此在確定收復了這根長黑之後，未來比較有可能在月線附近進行震盪整理，畢竟這不是一個帶量回升，因此接下來一周左右都會是在月線附近進行震盪整理格局，除非量能能夠達到爆量，到2300、2400億元以上，這樣震盪整理個格局就會比較快結束。

另外，廖恩平也提醒投資人，接下來可以從月線以下來進行分批承接會比較好，接下來8月28日就是摩台指結算，那在結算過後，下周一整個摩台清倉開出來，就要觀察一下外資在摩台這邊的方向，或許就能幫助我們在9月份的合約會比較有機會往哪個趨勢走。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
老公堅持「陪美艷鄰居產檢」　兩性專家氣炸秒收行李回台灣
快訊／嘉義25歲男警遭民眾持刀砍傷！緊急送醫搶救
新竹情侶七夕夜警局旁活春宮！他見「觀音坐蓮」嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電揭晶片研製時程表　2022年可望大規模量產3奈米晶片

打破警總時代管制！NCC全面解禁汽車、電視、冷氣低功率遙控器

手機Q1出貨衰退13%「史上最大跌幅」　研調機構Canalys預警：Q2更糟！

年輕人瘋買台股　定期定額8個月增4倍

統一超商斥資逾8億元西進　增資上海7-ELEVEN經濟部准了

台指期漲57點　分析師：周五摩台指結算後是關鍵

「資金行情大於有基之彈」財長蘇建榮認證台股　國安基金動向10月見分曉！

看懂營建股財報　4關鍵指標讓你挖到一桶金

【廣編】團結力量大　精聯保經成立中部聯合辦公室

女友嫌棄「年薪52萬」太少！提分後秒交藥師新歡　網笑：年收是你的兩倍

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

台積電揭晶片研製時程表　2022年可望大規模量產3奈米晶片

打破警總時代管制！NCC全面解禁汽車、電視、冷氣低功率遙控器

手機Q1出貨衰退13%「史上最大跌幅」　研調機構Canalys預警：Q2更糟！

年輕人瘋買台股　定期定額8個月增4倍

統一超商斥資逾8億元西進　增資上海7-ELEVEN經濟部准了

台指期漲57點　分析師：周五摩台指結算後是關鍵

「資金行情大於有基之彈」財長蘇建榮認證台股　國安基金動向10月見分曉！

看懂營建股財報　4關鍵指標讓你挖到一桶金

【廣編】團結力量大　精聯保經成立中部聯合辦公室

女友嫌棄「年薪52萬」太少！提分後秒交藥師新歡　網笑：年收是你的兩倍

音樂放送「直拍」有危機！知情人爆：電視台跟經紀公司談不攏

北京大媽IKEA角落蹲下！　站起來留「一攤黃水」...網友氣罵噁心

吳東龍的島嶼尋物記　千禧年後台灣品牌，總讓人充滿驚喜

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

美軍U2闖入解放軍演習禁航區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

台積電揭晶片研製時程表　2022年可望大規模量產3奈米晶片

美U-2高空偵察機闖禁飛區　趙立堅：已向美方提嚴正交涉

金鐘揭曉瞬間／浩子反應超真實！　1句話曝「所有入圍者真心話」

全台百貨首創！京站引進「社交距離智能系統」超過人數馬上警示

蘋果推出 watchOS 7 第六個測試版　追蹤用戶睡眠和洗手頻率

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

財經熱門新聞

谷歌斥資200億　雲林蓋資料中心

「我有責任回台塑」　王永慶么子拋重返台塑震撼彈

癌症4期奇蹟康復　王文祥靠2大力量抗癌成功

夫妻38歲「存款沒有一桶金」釣出15年資深股民

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

台積電砸100億買地！謝金河驚：十分不尋常

女友嫌「年薪52萬」少！提分後秒交藥師新歡

蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了

王永慶超節省　王雪紅姊弟想換車還要「設計」叔叔王永在

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

快訊／南台雨彈來襲！水利署示警：高雄市升級一級淹水警戒

大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

更多熱門

相關新聞

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨

投資專家認為，買股票最好看外資、投信、自營商，最近卻常出現外資看好， 結果賣出的狀況，讓投資人無所適從。對此，籌碼達人李懿在節目《雲端最有錢》分享如何判斷「肉腳外資還是超強外資」，只要從籌碼面分析外資操作，也可以跟著主力賺錢。

台股有3趨勢　上攻萬三關鍵在外資

台股有3趨勢　上攻萬三關鍵在外資

台指期上漲53點　分析師：摩台指結算前都較為保守

台指期上漲53點　分析師：摩台指結算前都較為保守

台指期大跌444點　分析師：短期會在月線與萬二間震盪

台指期大跌444點　分析師：短期會在月線與萬二間震盪

上市櫃法人搶進桃園　中壢工業區搶手

上市櫃法人搶進桃園　中壢工業區搶手

關鍵字：

台指期分析外資法人統一期貨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面