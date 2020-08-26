手機Q1出貨衰退13%「史上最大跌幅」　研調機構Canalys預警：Q2更糟！

▲今年智慧型手機的出貨量出現史上最大跌幅。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

全球經濟受到疫情肆虐，智慧型手機銷售上遭遇嚴重打擊，市場研調機構Canalys在今年稍早所提供的一份報告中指出，「2020年第1季發生有史以來最大的銷售下滑之後，第2季的情況恐怕會變得更糟糕。」

報告中提到，2020年第1季，智慧型手機的出貨量下降至2.72億支，比2019年同季下降了13％。這不僅是智慧型手機出貨最大跌幅，也是自2013年以來的最慘淡的一季。

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不過各品牌出貨表現不同，以三星為例，首季仍保持在市場領先地位，但經過疫情影響下，智慧型手機銷量比去年同期下降了17％，至近6000萬部。 華為衰退幅度也相當。就連近期股價屢創新高的蘋果也經歷了相當大的跌幅，衰退8％。

但有些品牌卻逆勢成長，如小米Q1出貨量年增9％，出貨量超過3000萬支，而Vivo的出貨量也成長了3％，出貨量超過2400萬支。

Canalys的分析師Ben Stanton指出，「在2020年初，智慧型手機市場剛進入新的年度，當時市場仍處於健康狀態。 但是，2月左右冠狀病毒影響下市況持續惡化，需求下降了。 另外，由於該病毒在中國擴散，製造業難以滿足需求，整體市況與年初的看法完全相反。」

對於大多數人來說，智慧型手機仍然是必需品，透過網路銷售，也能讓許多需要更換手機的人能夠換機。但許多本來會購買新手機的人，進一步認為是奢侈品而暫緩購買計畫。

如另一研調機構Gartner預測，手機市場第2季遠不及第1季度。Q2智慧手機市場與去年同期相比暴跌了20％以上。 只有蘋果表現相對好，僅下滑0.4％，三星則衰退27.1％。