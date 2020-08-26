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美教授上網課得知「學生來自武漢」　竟脫口「讓我戴上口罩」慘丟飯碗

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▲美國密蘇里大學商學院副教授Joel Poor。（圖／翻攝自密蘇里大學官網）

▲美國密蘇里大學商學院副教授Joel Poor。（圖／翻攝自密蘇里大學官網）

實習記者周依儒／綜合報導

美國密蘇里大學（University of Missouri）商學院副教授喬爾（Joel Poor）日前在雲端上課時，得知其中一名學生來自武漢，便脫口說出「讓我戴上口罩」（let me get my mask on）引起爭議。據悉，上課的影片目前正在網路流傳，引發不少人譴責喬爾的言論涉及排華、種族歧視。

綜合外媒報導，喬爾在上網課時照慣例向學生們稍微寒暄了一番，並詢問之中有沒有來自美國以外的地方，此時一名學生便回答自己來自中國，接著喬爾也繼續追問「那你來自中國哪裡」，這名學生則回應「事實上我來自武漢」。

聽聞學生來自武漢後，喬爾面露驚訝並重複了「武漢」兩字後，便對著鏡頭說「讓我戴上口罩」，然後作勢要轉頭去拿口罩。隨後這段影片也在網路上流傳，許多人譴責喬爾的言行已經涉及仇外、排華，且帶有種族歧視。

報導指出，事發後喬爾發了聲明道歉，澄清自己只是在開玩笑，且他也通知自己班上的學生，自己已經被學校解雇，感到很抱歉。但密蘇里大學發言人巴西（Christian Basi）卻回應，此事的確已經送到相關單位進行審查，但喬爾目前是被指派其他職務，並沒有被解雇。

也有不少網友質疑短短21秒的影片根本就是斷章取義，更有當天上課的同學分享了後續的影片，畫面中可以看到喬爾只是作勢要拿口罩，但立刻又回到位置上對該名武漢學生表示，「非常歡迎，如果在任何方面有問題的話都可以找我。」PO後續影片的同學也指出，自己認識這名武漢的同學，他覺得老師只是在開玩笑，根本不覺得有被冒犯。

此外，也有許多喬爾的學生紛紛跳出來指出，喬爾是一個很有智慧又好的老師，他喜歡逗自己的學生笑，誰都知道他講這樣的話一定是在開玩笑。

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