義大利「拉攏與中國關係」　美國皮繃緊關注：美義關係恐受到影響

▲義大利外交部長Luigi Di Maio。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

義大利外交部長迪馬尤今天表示，義大利與中國必須建立更緊密關係。迪馬尤此言可能使得義大利與美國立場背道而馳，美國早前就對中國政府的經濟野心提出警告。

路透社報導，迪馬尤（Luigi Di Maio）與中國外交部長王毅會談後發表上述言論。王毅正在歐洲展開訪問，接下來還將前往荷蘭、挪威、法國和德國。

義大利是第一個加入中國跨國基礎建設計畫「一帶一路」的西方大型經濟體，兩國於2019年簽署一系列協議，但目前義大利從中獲益甚微。

迪馬尤說，「這次會談成果豐碩」，他與王毅談到如何「從經濟及產業觀點來重振（我們的）戰略夥伴關係」。

王毅對媒體表示，對中國和歐盟來說，加強關係、面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）深化合作，至關重要。

美國總統川普因疫情擴散而怪罪中國政府，並希望限制中國電信巨擘華為公司在全球的發展，聲稱華為如「特洛伊木馬」般替中國從事網路間諜活動。義大利並未加入美國陣營對華為施加限制，迪馬尤在談話中也未提到華為。

王毅表示，中國並不想看到「冷戰」成形，顯然意指中美之間的緊張關係。他說：「冷戰是走回頭路。我們不會讓其他國家為了私利、同時傷害他國利益而這麼做。」

迪馬尤表示，他在會中還向王毅提到香港議題，迪馬尤說香港公民的權利及自由須受尊重。中國7月實施「香港特別行政區維護國家安全法」，香港民主派抗議群眾及西方國家認為這違反了保障香港自治權的1984年中英聯合聲明。