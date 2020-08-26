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玻國前總統流亡後又涉「強姦罪」　和未成年少女大談爺孫戀還生子！

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▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）。（圖／取自美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）去年因選舉爭議爆發反政府的示威抗議後，倉皇逃往墨西哥和阿根廷等地，近日又被爆出涉嫌與未成年少女發生關係和疑似人口販運事件。為此，玻利維亞司法部以「法定強姦與人口販運」等罪名，對他提起刑事訴訟。

莫拉萊斯於2006年至2019年擔任玻國第一位原住民總統，去年因違憲爭取第4任總統引發果內示威抗議，在各方壓力下，莫拉萊斯於11月宣布辭職並流亡他國。

根據《BBC》報導，近日在玻利維亞社群媒體上，流傳多張莫拉萊斯和一名未成年少女的合照，同時得到玻利維亞司法部證實，該名女子14歲前就認識莫拉萊斯，同時在16歲時產下一女，還曾在莫拉萊斯流亡期間飛去阿根廷看他。

對此，玻利維亞司法部副部長吉多.梅爾加（Guido Melgar）於週四新聞發布會表示，照片是從該名女子親戚的手機流出。據了解，當時女方年僅14歲，由於玻利維亞規定「未成年子女外出旅遊時，都須經過父母同意」，針對該名女子未成年情況下還和莫拉萊斯外出，梅爾加表示「有必要對女子父母做進一步調查」。

根據玻國法律規定，因該名女子未成年緣故，莫拉萊斯恐觸「強姦罪」，應判處2至6年有期徒刑。

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