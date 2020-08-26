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「資金行情大於有基之彈」財長蘇建榮認證台股　國安基金動向10月見分曉！

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▲▼財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君、李錦奇／台北報導

台股今（26）日衝上12800點大關，終場收在12833點，上漲75點或0.59%，成交量1642億元。財政部長蘇建榮接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，台股現在走「資金行情多於有基之彈」。至於市場關注的國安基金動向，蘇建榮說，這次的經濟情勢跟以前不一樣，國安基金委員會10月將討論是否繼續護盤。

蘇建榮指出，國安基金委員會是在3月時決定進場，後來7月召開例行委員會的時候，決議不退場、繼續維持在場內，主要是考量國際疫情還是持續攀升，對整體經濟不確定性還是很高，跟過去國安基金護盤的情況不同，以上次護盤來說，是因中國大陸的股匯市下跌，進場時程將近七、八個月，是護盤時間最長的一次；再看前幾次護盤，像是亞洲金融風暴、全球金融風暴等，資本市場的情勢很清楚。

請繼續往下閱讀...

至於這次護盤，蘇建榮說，目前第一波疫情剛結束、第二波疫情又開始攀升，加上各國無限量的寬鬆政策，導致美股、亞股的上漲，這是「資金行情」如果一旦退場就會有很大風險。跟「有基之彈」說法相比較，台股現在維持高檔「是資金行情比較多」，像是中實戶投資、外資的匯入等，仍是資金所推升。

今年美國股市熔斷、單日下跌1000點等情況，都是前所未見，至於是否要繼續護盤，蘇建榮僅表示，這並非他說了算、仍要看國安基金委員會的共識決。

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