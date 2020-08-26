　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁　慈善團體批政策不人道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉睿涵／綜合報導

英國警方22日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一間公寓裡發現一具女屍，女屍旁還有一名年僅一歲、嚴重營養不良的男童在哭泣。經調查，這是來自烏干達的婦人芭古瑪（Mercy Baguma），儘管慈善機構猜測她的死亡原因是多日未進食遭活活餓死，但目前尚未被證實。

BBC報導，難民慈善機構「住房積極行動」（Positive Action in Housing）表示，芭古瑪在英國的工作證到期後便失去了工作。數週前，芭古瑪曾與該機構聯繫，表示沒有足夠的錢來養活自己和兒子，她已申請尋求庇護，並生活在「極端貧困」之中。

據住房積極行動組織主任古雷西（Robina Qureshi）表示，在芭古瑪遺體身旁哭泣的是她1歲的兒子，由於幾天滴水未進，他的身體十分虛弱，被送往醫院接受治療後已在24日出院，現在與他的父親住在一起。

古雷西發表談話，表示對難民的權利與福利高度重視。他哀痛地表示，「為什麼這座城市中會有母親和嬰兒挨餓，為什麼慈善機構和志願者得收拾這些爛攤子? 僅因一張紙上寫著你的工作期限已經到期，就被這個殘忍的制度逼得失業，甚至讓這位母親失去了性命。這是不人道的。」

另一家慈善機構「非洲挑戰蘇格蘭」（African Challenge Scotland）在社群軟體上發佈了一段芭古瑪在6月初感謝志願者提供食物的視頻。一名內政部官員表示，「這是一場悲劇，我們除了向芭古瑪女士的家人表示哀悼外，也必須告訴民眾，內政部極其重視庇護系統中所有人的福祉，我們將對她的案件進行全面調查。」

據《蘇格蘭太陽報》報導，為紀念芭古瑪而設立的網路基金會已籌集了超過2萬1000英鎊，住房積極行動組織也通過籌款活動籌集了6000英鎊。籌集的資金將用於支付芭古瑪的喪葬費和資助她家人的生活。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／高雄市宣布5地區27日停班停課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／包括「新冠疫苗」國防研究所　美國擴大制裁俄國5家科研機構

英驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁　慈善團體批政策不人道

低濃度臭氧「可殺新冠病毒」　日本實驗首度證實

快訊／美國制裁24家中國企業　參與「南海建島」工程列黑名單

北韓這樣護魚！巡邏艇「直接開火」　傳中國漁民至少3死

「長短槍手」奔襲槍戰…威州連續第3夜暴動　至少2死1重傷

日防衛大臣8月曾計畫視察釣魚台　怕刺激中國取消行動

52歲大叔裝闊娶28歲妻　閃婚數天疑她「偷吃」掐出人命

安倍147天未休假入院仍繼續工作　反映出「甘巴魯」拼搏心態

川普家族全出動造勢　次子：「我爸會讓美國人上火星」

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

外國朋友挑戰用台語逛菜市場！　他狂唸「口櫃」...阿嬤淡定指苦瓜

台南阿嬤冒吹倒級風雨徒步8公里　彎腰撿垃圾：我怕路人滑倒

22歲華航準空姐慘遭聯結車輾斃　招魂擲筊6次才成功...爸媽哭斷腸

快訊／包括「新冠疫苗」國防研究所　美國擴大制裁俄國5家科研機構

英驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁　慈善團體批政策不人道

低濃度臭氧「可殺新冠病毒」　日本實驗首度證實

快訊／美國制裁24家中國企業　參與「南海建島」工程列黑名單

北韓這樣護魚！巡邏艇「直接開火」　傳中國漁民至少3死

「長短槍手」奔襲槍戰…威州連續第3夜暴動　至少2死1重傷

日防衛大臣8月曾計畫視察釣魚台　怕刺激中國取消行動

52歲大叔裝闊娶28歲妻　閃婚數天疑她「偷吃」掐出人命

安倍147天未休假入院仍繼續工作　反映出「甘巴魯」拼搏心態

川普家族全出動造勢　次子：「我爸會讓美國人上火星」

阿里山「台版合掌村」4人闖鐵道！冒死走捷徑　重罰5萬

特稿／電視台縮衣節食台綜入寒冬　名製作人嘆做節目先把數學學好

中職／富邦羅力大戰潘威倫　生涯第5度同場對決

甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」全美爆紅！高顏值、高學歷根本人間寶藏

謝金河最常被問「股票還可以買嗎？」　舉例這2檔股票給解答

台東深夜大停電　網友竟貼「大陸炸過來了快找掩蔽」

台東新豐里橋「女警開車」撞到騎士　機車噴飛10公尺

地表最美孕婦！超模吉吉哈蒂德捧大肚入鏡　噴母愛留言：天使在長大

腹痛「單手騎車」20秒挨罰1.2萬！車主氣炸上訴...法官撤銷處分：不屬危險駕駛

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救…無生命跡象送醫

台南短褲國中少女KTV唱歌翻臉 釣蝦場外開打「穿高跟鞋狂踹」

國際熱門新聞

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

即／美制裁24家參與南海建島中企

北韓巡邏艇傳開火護魚　陸漁民3死

上課被通知中獎成「億萬富婆」　女大生激動落淚

日本：低濃度臭氧可殺新冠病毒

英國驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁

威州第3夜暴動傳槍響　2死1重傷

以色列挖出「千年神秘24K金幣」

母女半夜溜出門「翻垃圾」　4年戰果價值「7位數」網驚呆

卡滑水道慘身亡　死者家屬痛批網友冷血

即／美制裁俄國新冠疫苗研發機構

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

她遭宣布死亡裝屍袋2hrs密封！打開瞬間竟在呼吸

她現身婚禮「絕美穿搭」卻被罵爆！

更多熱門

相關新聞

獨／英國前議長邀蔡英文回倫敦母校演講

獨／英國前議長邀蔡英文回倫敦母校演講

英國前上議院議長德蘇莎女爵曾於2014、2019年兩度拜訪台灣，會面總統蔡英文，提升台英雙邊關係。近日，《慧眼看天下》主持人黃寶慧以視訊方式獨家專訪德蘇莎，德蘇莎除了大讚蔡英文「She is a hero」，無論是在新冠肺炎防疫危機處理，以及拒絕中國「九二共識」的政策，都為台灣開啟新的發展，她也希望能邀請蔡英文回母校倫敦政經學院（LSE）演講。

擁XY染色體、睪丸藏胃內！25歲女是天生雙性人

擁XY染色體、睪丸藏胃內！25歲女是天生雙性人

勒死結婚27年妻　男跑去酒吧喝酒

勒死結婚27年妻　男跑去酒吧喝酒

MINI敞篷車傳出將於2024停產？

MINI敞篷車傳出將於2024停產？

關鍵字：

英國男童母親餓死極度貧困Glasgow

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

每月寵妻給400萬零用錢！富二代男星陪妻逛街爆當爸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面