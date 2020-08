非裔男遭開7槍癱瘓　各地示威又起「威州進入緊急狀態」！

▲威斯康辛州陷入大規模暴動。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

美國正值黑人平權運動大盛,自上周日(23日)布雷克(Jacob Blake)在基諾沙被警察連開七槍後,各地陷入連日示威抗議,多處商家與建築都被抗議民眾所破壞、縱火。

威斯康辛州長艾佛斯(Tony Evers)25日下午宣布,為了給基諾沙(Kenosa)和其它威斯康辛州民眾提供安全保護,威斯康辛州進入「緊急狀態」,也呼籲民眾「和平且安全地抗議」,將加強威斯康辛州警衛隊的存在,允許警察保護基礎建設如公家機構或消防局。

艾弗斯首先表示,「我們不能忘記引發這些抗議的原因,而在過去的兩個晚上和今年無數個夜晚中,我們所看見的,是在我們州和國家作為黑人所受的痛苦、煎熬和無力感。」

但又隨即話鋒一轉,「但正如我昨天所說,正如我今天要重申的一樣,所有人都有權安全和平地行使他的基本權利,無論是示威者或是新聞界人士,但我們不允許種族歧視和不公不義的循環持續下去,無法容忍這條毀滅之路。」

The ability to exercise First Amendment rights is a critically important part of our democracy and the pursuit of justice. But there remains a line between peaceful assembly and what we saw last night that put individuals, families, and businesses in danger.