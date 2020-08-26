非裔男遭開7槍癱瘓　各地示威又起「威州進入緊急狀態」！

▲威斯康辛州陷入大規模暴動。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國正值黑人平權運動大盛，自上周日（23日）布雷克（Jacob Blake）在基諾沙被警察連開七槍後，各地陷入連日示威抗議，多處商家與建築都被抗議民眾所破壞、縱火。

威斯康辛州長艾佛斯（Tony Evers）25日下午宣布，為了給基諾沙（Kenosa）和其它威斯康辛州民眾提供安全保護，威斯康辛州進入「緊急狀態」，也呼籲民眾「和平且安全地抗議」，將加強威斯康辛州警衛隊的存在，允許警察保護基礎建設如公家機構或消防局。

艾弗斯首先表示，「我們不能忘記引發這些抗議的原因，而在過去的兩個晚上和今年無數個夜晚中，我們所看見的，是在我們州和國家作為黑人所受的痛苦、煎熬和無力感。」

但又隨即話鋒一轉，「但正如我昨天所說，正如我今天要重申的一樣，所有人都有權安全和平地行使他的基本權利，無論是示威者或是新聞界人士，但我們不允許種族歧視和不公不義的循環持續下去，無法容忍這條毀滅之路。」

The ability to exercise First Amendment rights is a critically important part of our democracy and the pursuit of justice. But there remains a line between peaceful assembly and what we saw last night that put individuals, families, and businesses in danger. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 25, 2020



我的孫子一直問我，「警察為什麼要開槍打死我爸爸？」

當時29歲的布雷克就在小兒子面前，被警察在背後連開7槍，造成脊髓和椎骨部分斷裂，陷入癱瘓。他的律師克魯普（Ben Crump）在25日新聞發布會上提及，「布雷克需要『奇蹟』才能夠走路了，他還必須切除整個小腸或結腸。」

據《CNN》報導，布雷克的父親沉痛地說，我的孫子一職不停地問我，「警察為什麼要在背後開槍，打死我爸爸？」，「他們對我兒子開了7槍，就像我兒子不重要似的，但我兒子也是人，他也很重要。」

威斯康辛州在布雷克中槍後，24小時內就爆發平權示威活動。州長緊急下令調查，宣布進入緊急狀態後，向基諾沙增派了125名警察，從25日晚間8點開始到隔天早上7點進行宵禁，要求公眾應該遠離街道。

「沒有誰比誰更優越」

示威者持續譴責美國警察的暴行，包括此前的喬治.佛洛伊德（George Floyd）以及布雷娜.泰勒（Breonna Taylor）。然而就在布雷克槍擊案發生的前一天，又有警察在路易斯安那州的一家便利超商外開槍，殺死31歲的特拉福的.佩林（Trayford Pellerin），讓警民衝突越演越烈。

▲示威民眾縱火燒車，抗議威斯康辛州政府不當執法。（圖／路透）



在24日晚間暴動發生後，多輛汽車與多棟大樓慘遭憤怒民眾縱火破壞，布雷克的母親傑克森（Julia Jackson）曾呼籲民眾和平示威，我兒子不會希望伴隨著「暴力與破壞」安息。

傑克森對媒體說，「你可以很明顯的看見我有一身漂亮的棕褐色皮膚，但你看看自己的手，無論色彩深淺，它們都一樣美麗。我們是人，怎能夠憎恨彼此。沒有誰會比誰更優越，只有神才會是最優越的，現在讓我們一同為這個國家祈禱。我們是美利堅合眾國，但我們何曾『團結合眾』過（ We are the United States, have we been united？）。」

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