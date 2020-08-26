　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍近日頻頻進入台灣防空識別區。（圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

解放軍近日在台海周邊動作不斷，不但進入台灣防空識別區、越過台海中線的次數也越發頻繁，隨著中方對台壓力日益增長，台海是否會發生衝突、美國是否會協防台灣等議題，近日也引起熱議。美國前國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則表示，過去已有多項實例證明，中方如果認定美國不會為台而戰，將會「是一場巨大的賭博」。

根據《美國之音》報導，曾經擔任美國前國防部主管印太安全事務助理的國務卿蘇瑞福，25日參加美國喬治梅森大學國家安全研究所的一場網路對談。中國近日對台灣的表態越加強硬，對此，蘇瑞福在對談中談到，由於中國對台的威嚇與日俱增，美國必須保持警戒，同時也要通過落實《台灣關係法》，藉以成為台灣的「好夥伴」。他提到，「這也是人們可以看到川普正要做的，包含增加軍售、發出更多支持台灣政治的信號，例如日前衛生部長阿札爾訪台。」

▲▼習近平對「十四五」提出建議　強調「內外雙循環」新發展格局。（圖／新華社）

▲中國國家主席習近平。（圖／新華社）

在這場以印太地區地緣政治競爭為主題的談話中，與薛瑞福進行對談的是美國媒體AXIOS記者貝書影（Bethany Allen-Ebrahimian）。貝書穎提到，美國本身的政治分歧多，長年以來人們已經為了中東與其他地區的戰事感到疲憊，也有些人認為，「美國是不可能會將自己的兒女派出去送死」，更不可能會為了「一座島」而戰。她認為，「中國國家主席習近平似乎也是這麼認為的。」

對於這項說法，薛瑞福認為，「這是一場巨大的賭博（a huge gamble）。」他表示，美國經常被形容是一個寧願避免戰爭的「不情願的戰士(reluctant warrior)」。而他作為一個堅定支持台美關係的人來說，當然不願意看到台灣發生戰爭。他補充說，「這也是為什麼我們認為威嚇能力很重要，因為我們要讓中國人認為，今天不行、明天不行、下個星期不行、明年也不行，這樣一來他們就難以實現他們的目標。」

▲▼AIT處長酈英傑出席八二三砲戰追思紀念活動。（圖／翻攝國防部）

▲AIT處長酈英傑出席八二三砲戰追思紀念活動。（圖／翻攝國防部）

薛瑞福表示，如果中方要認定美國不會涉入（台海關係），那麼必須就要確定「美國為什麼現在不會這麼做？」在過去的每一次台海危機中，美國都會有一定程度的涉入。例如美國曾經派遣第七艦隊穿越台灣海峽，且在台灣離島發生危機時，對台提供支援。此外，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）日前才和總統蔡英文共同在金門出席八二三砲戰追思紀念活動。

談到1996年美國曾經派遣2艘航母戰鬥群遠赴台灣海峽，蘇瑞福說，「有此可知，如果要將所有賭注放在美國不會涉入（台海關係），我認為這是非常冒險的賭博。」他說，「從美國與台灣的歷史性關係看來，我認為他們不應該做出那樣的賭博。」

除此之外，蘇瑞福也對解放軍是否有能力跨海作戰表示懷疑。他認為，台灣在地理上有防衛優勢，台灣海峽與台灣的地形，就已經是台灣獨有的天然屏障，無論以何種形式對台發動攻擊，最終都必須有地面部隊奪取並佔領陣地，才能宣示主權。然而中國解放軍的軍力投送能力基本上以發射導彈、製造大量破壞為主，他們要如何將成千上萬的部隊運送至台灣，並贏得作戰，仍是難題。蘇瑞福認為，「那將是令人高度質疑的事情。」

►減油80%！鍋寶數位健康氣炸鍋只要2,890

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／台北港火燒船！目擊者嚇壞：船上還有20多人
農遊券第二波來了！農委會：將在9月推出　第一波「使用期限到9
老公堅持「陪美艷鄰居產檢」　兩性專家氣炸秒收行李回台灣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

玻國前總統流亡後又涉「強姦罪」　和未成年少女大談爺孫戀還生子！

外星人訊號！科學家首次發現「快速電波爆發」有週期性　隔156天出現一次

杜特蒂快得癌症了！發言人急闢謠：他很健康　若「罹癌」會看得出來

不顧新冠確診破320例！南韓實習醫師「反文在寅」強行罷工...總統怒了

巴基斯坦生人「勿靠近電線桿」　連3日暴雨逾90人喪命

活活勒死結婚27年妻...冷血男去酒吧開心喝酒　屍體就丟在他床上

中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

颱風巴威強襲！濟州島廣告招牌「飛炸」毀公寓外牆　道路塌陷轎車連環撞

梅蘭妮亞坦承「疫情造成巨變」…壓軸演說力挺丈夫！從總統身上學到「誠實」

才開一角腐臭味爆棚！她拍抖音「撿海邊行李箱」　以為發大財…竟是2具凹折屍

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

玻國前總統流亡後又涉「強姦罪」　和未成年少女大談爺孫戀還生子！

外星人訊號！科學家首次發現「快速電波爆發」有週期性　隔156天出現一次

杜特蒂快得癌症了！發言人急闢謠：他很健康　若「罹癌」會看得出來

不顧新冠確診破320例！南韓實習醫師「反文在寅」強行罷工...總統怒了

巴基斯坦生人「勿靠近電線桿」　連3日暴雨逾90人喪命

活活勒死結婚27年妻...冷血男去酒吧開心喝酒　屍體就丟在他床上

中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

颱風巴威強襲！濟州島廣告招牌「飛炸」毀公寓外牆　道路塌陷轎車連環撞

梅蘭妮亞坦承「疫情造成巨變」…壓軸演說力挺丈夫！從總統身上學到「誠實」

才開一角腐臭味爆棚！她拍抖音「撿海邊行李箱」　以為發大財…竟是2具凹折屍

小7「OPEN錢包」開通線上支付！擴增5餐飲通路結帳20%回饋

藍營大老問「台灣經濟真的那麼好嗎？」　謝金河：比你想像中還好

加碼來了！GODIVA用三倍券「雙倍還」　COLD STONE享3大專屬好康

遇全台僅6台「8500萬法拉利」！只有駕駛一個座位　網笑：單身才能開

錢世傑／台積電如何成為護國神山？

疫情好不了！觀光局第五度公告：無限期「暫停旅行業出入團」業務

92萬個口罩這5類大學生先用　教育部：備戰大學開學

九份景觀餐廳「半裸男」吸ㄎ一ㄤ亂晃！遊客全嚇壞　14警消狂噴辣椒水制伏　　

辣女友KTV被摸屁股！他護愛「一拳超人」打死好兄弟…判入獄12年

玻國前總統流亡後又涉「強姦罪」　和未成年少女大談爺孫戀還生子！

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

台軍力評比輸泰、越！　網點出關鍵

他闖民宅想殺人　比特犬暴衝攻擊結局MAN炸

以色列挖出「千年神秘24K金幣」

兒露營失蹤　半年後只剩12塊骨

上課被通知中獎成「億萬富婆」　女大生激動落淚

美防長：五角大廈準備好對抗中國

IS成員關進最恐怖監獄　2囚怕爆

她現身婚禮「絕美穿搭」卻被罵爆！

男女「裸體無罩狂歡」！150人慘確診新冠

非裔男家人眼前趴地　老父淚喊：我兒子命也是命

16人群聚感染　《蒙面歌手》全員隔離

美國「跨越式發展」佈局6G

母女半夜溜出門「翻垃圾」　4年戰果價值「7位數」網驚呆

她遭宣布死亡裝屍袋2hrs密封！打開瞬間竟在呼吸

更多熱門

相關新聞

性侵女卻遇到武術高手　色男被打趴

性侵女卻遇到武術高手　色男被打趴

印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一名38歲男子企圖性侵一名來自美國的女遊客，沒想到遇到練家子，看似是弱女子的對方竟然有在練武術，他反而被打到額頭流血，後來被前來幫忙的熱心村民綁在樹上再交給警方。

大選前出奧步！川普疑涉「拆郵筒」遭地方提告

大選前出奧步！川普疑涉「拆郵筒」遭地方提告

女遭黑熊攻擊　兒目擊「撕咬全程」　

女遭黑熊攻擊　兒目擊「撕咬全程」　

波士頓「病毒會議」釀2萬人確診　專家追源頭

波士頓「病毒會議」釀2萬人確診　專家追源頭

加州州長：大火較去年嚴重25倍

加州州長：大火較去年嚴重25倍

關鍵字：

北美要聞美中台大陸要聞蘇瑞福習近平

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

車流有狗亂竄　警到場傻眼：長角？

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面