中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

▲解放軍近日頻頻進入台灣防空識別區。（圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

解放軍近日在台海周邊動作不斷，不但進入台灣防空識別區、越過台海中線的次數也越發頻繁，隨著中方對台壓力日益增長，台海是否會發生衝突、美國是否會協防台灣等議題，近日也引起熱議。美國前國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則表示，過去已有多項實例證明，中方如果認定美國不會為台而戰，將會「是一場巨大的賭博」。

根據《美國之音》報導，曾經擔任美國前國防部主管印太安全事務助理的國務卿蘇瑞福，25日參加美國喬治梅森大學國家安全研究所的一場網路對談。中國近日對台灣的表態越加強硬，對此，蘇瑞福在對談中談到，由於中國對台的威嚇與日俱增，美國必須保持警戒，同時也要通過落實《台灣關係法》，藉以成為台灣的「好夥伴」。他提到，「這也是人們可以看到川普正要做的，包含增加軍售、發出更多支持台灣政治的信號，例如日前衛生部長阿札爾訪台。」

▲中國國家主席習近平。（圖／新華社）



在這場以印太地區地緣政治競爭為主題的談話中，與薛瑞福進行對談的是美國媒體AXIOS記者貝書影（Bethany Allen-Ebrahimian）。貝書穎提到，美國本身的政治分歧多，長年以來人們已經為了中東與其他地區的戰事感到疲憊，也有些人認為，「美國是不可能會將自己的兒女派出去送死」，更不可能會為了「一座島」而戰。她認為，「中國國家主席習近平似乎也是這麼認為的。」

對於這項說法，薛瑞福認為，「這是一場巨大的賭博（a huge gamble）。」他表示，美國經常被形容是一個寧願避免戰爭的「不情願的戰士(reluctant warrior)」。而他作為一個堅定支持台美關係的人來說，當然不願意看到台灣發生戰爭。他補充說，「這也是為什麼我們認為威嚇能力很重要，因為我們要讓中國人認為，今天不行、明天不行、下個星期不行、明年也不行，這樣一來他們就難以實現他們的目標。」

▲AIT處長酈英傑出席八二三砲戰追思紀念活動。（圖／翻攝國防部）



薛瑞福表示，如果中方要認定美國不會涉入（台海關係），那麼必須就要確定「美國為什麼現在不會這麼做？」在過去的每一次台海危機中，美國都會有一定程度的涉入。例如美國曾經派遣第七艦隊穿越台灣海峽，且在台灣離島發生危機時，對台提供支援。此外，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）日前才和總統蔡英文共同在金門出席八二三砲戰追思紀念活動。

談到1996年美國曾經派遣2艘航母戰鬥群遠赴台灣海峽，蘇瑞福說，「有此可知，如果要將所有賭注放在美國不會涉入（台海關係），我認為這是非常冒險的賭博。」他說，「從美國與台灣的歷史性關係看來，我認為他們不應該做出那樣的賭博。」

除此之外，蘇瑞福也對解放軍是否有能力跨海作戰表示懷疑。他認為，台灣在地理上有防衛優勢，台灣海峽與台灣的地形，就已經是台灣獨有的天然屏障，無論以何種形式對台發動攻擊，最終都必須有地面部隊奪取並佔領陣地，才能宣示主權。然而中國解放軍的軍力投送能力基本上以發射導彈、製造大量破壞為主，他們要如何將成千上萬的部隊運送至台灣，並贏得作戰，仍是難題。蘇瑞福認為，「那將是令人高度質疑的事情。」

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