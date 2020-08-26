年輕人瘋買台股　定期定額8個月增4倍

▲根據證交所資料顯示，今年以來，台股新增開戶人數高達74萬戶，近3成是30歲以下的年輕人。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

台股在2017年剛上萬點的時候，散戶參加的不多，主要參與者還是外資法人，證交所的統計顯示，當年新增開戶數才多了42萬，去年開戶數提高到62萬，但是今年光是前七月的開戶數就增加74萬，超越去年一整年的新開戶數，其中，光是年輕人新增的開戶數就佔了近3成，也就是說，過去年輕人抱怨沒錢投入股市的現象，已經逆轉。

由於手機下單方便，現在透過網路下單方式買賣股票的比重已經高達7成，投資人無須再到號子看盤。「台北股市這3年來多數的時間都在萬點以上，但號子看盤的人卻越來越少，不少券商大砍營業據點，除了營業面積縮水外，有時就連電視牆也不開。」一位資深股民對本刊說。

請繼續往下閱讀...

這次股市上萬點跟過去最大的不同，就是券商的營業大廳，國泰證券董事長莊順裕表示，1990年股市上萬點的時候，券商營業大廳是擠滿了人，當時投資人要靠營業員填單子才能買股票，現在大家在手機上按一按就好了，年輕人的資金比較少，也可以透過手機下單軟體定期定額買股票存股，真的很方便。

莊順裕透露，今年1月的時候，國泰證的客戶用手機下單軟體定期定額買股扣款有1萬多筆，但是到了8月中，這個數字已經暴增到5萬多筆，短短8個月，就出現了4倍的成長，顯示這個市場的確有需求，值得注意的是，35歲以下的年輕人佔了3成的貢獻，這也是普惠金融可以讓社會所有階層都可以加入投資的概念；而且，手機下單軟體買定期定額的前3名分別是ETF高股息、台積電和固定配息的金融股，顯示年輕人透過手機下單加入股市並非盲目炒股。

更多鏡週刊報導

【買股手續費大戰2】砍手續費衝擊營業員？ 國泰證董座用一句話安人心

【買股手續費大戰3】國泰證出重手奇襲 券商排名恐洗牌

【買股手續費大戰】台股成交爆天量 國泰證大砍網路下單手續費搶客