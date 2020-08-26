彰銀、遠航案、公股行庫高層人事異動　考驗財長蘇建榮

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君、李錦奇／台北報導

台新金控告財政部要求返還彰銀經營權的民事訴訟，高等法院更一審宣判，財政部必須依約支持台新金取得彰銀經營權，與二審相同見解相同；儘管台新金喊話，要財政部「息訟」停止上訴，但是財政部長蘇建榮接受《ETtoday 新聞雲》專訪時表態，基於保護股東權益和民眾的利益「我們一定會上訴」。

自高院更一審宣判財政部要支持台新金取得經營權，台新金立刻回應，並提出各種建議，包含要財政部息訟、建議財政部讓彰銀與兆豐金整併，以及雙方坐下來溝通。

請繼續往下閱讀...

不過，蘇建榮的態度並未鬆動，他說「基於對股東權益的保護與民眾的利益，財政部的態度就是『會上訴』，相信如果是台新金敗訴的話，也一定會上訴」。

蘇建榮也認為，彰銀案「客觀環境」已經改變，指的是台新金花了55億元買保德信人壽，後續還要因應IFRS17會計公報以及資本適足率的問題，台新釋出彰銀的股票也是籌資方式的一種。

蘇建榮說「我的態度也是沒有變過，就是尊重，以及希望這個案子可以圓滿解決」。

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

遠航案涉案人員 資格需依據事實認定

另外，台北地檢署偵辦遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空案，時任合庫金控暨合庫銀行董事長廖燦昌等人遭起訴，廖燦昌也火速向財政部請辭第一金董座並獲准；不過牽涉於該案的還有土銀董事長、當時任合庫副總的黃伯川，以及合庫總經理（當時擔任協理）的陳世卿；外界也臆測，財政部會藉此，來一波公股行庫高層人事大異動。

但蘇建榮並未鬆口，僅說，原則上仍會在一個月內確定第一金董事長人選；對於即將到來的立法院開議，立委們可能會對公股銀負責人適格性的質疑，蘇建榮說「目前金管會也介入調查，公股銀負責人的異動還是要考慮涉案的程度，在未明朗、金管會調查結束之前，也未能有下一步動作」、「某種程度來說，相關人員要負責到什麼程度、負什麼樣的責任，都需要事實情況釐清再來做決定」

蘇建榮表示，「不論事國營事業、公股銀事業的派任，基本上免不了也無法否認完全沒有政治壓力，但是盡量還是要專業的取向，比如公股銀財政部派出很多金控、董總都是仍具相當的專業性。」，他舉兆豐金、兆豐銀的董事長張兆順為例，雖然超過65歲，要報請行政院核准，但從張兆順上任後解決美國紐約州對於洗錢防制遵循地制度來看，公司治理還是值得肯定。

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

公股金控 第二獲利來源陸續展現

針對公股銀的經營績效，蘇建榮也曾經希望有第二隻獲利的腳，「這也不是希望有第二獲利來源就能夠馬上有」，但是近期公股銀的獲利來源確實可以有所改善，像是兆豐金的兆豐票券、過去鎖定企金轉向個金與財富管理，以及合庫、第一金的創投等，都是公股金控增加獲利來源的方式。

不過公股銀今年受到新冠肺炎（COVID-19）以及紓困的因素，今年前七月公股金控的獲利僅為378.62億元，相較於去年獲利減少了129億元，少了四分之一左右；公股銀與金控都希望可以調整預算目標，讓員工可以繼續領到績效的獎金。目前財政部也正在審核公股銀提報調整兩成以上者的調整預算目標，基於員工的福利考量給予適度的調整。

從台商匯回投資臺灣當中，財政部也發現香港資金匯回的需求，加上近期香港的動盪，台灣也積極爭取香港的人才。蘇建榮表示「香港的財富管理人才是公股銀欠缺的，公股銀也陸續報計畫給財政部，希望可以率先吸引香港台籍人才回台效力」。從公股銀所申報的資料來看，透過「稅」的補貼、補助金等方式攬才方式都有，公股銀也陸續開始執行，希望短期之內可以看見香港台籍人才可以回台發展與發揮長才。