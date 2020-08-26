零售業七月營收3351億元創新高　經濟部：三倍券快又有效

▲經濟部公佈109年7月批發、零售及餐飲業營業額統計。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（26）日表示，三倍券推出後，許多店家趁勢推出加碼優惠，讓7月的零售業營業額，創下3,351億元，達到歷年同期新高，人潮錢潮大爆發，也證實振興三倍券已經「快又有效！」

其中，百貨公司因為人潮回流，搭配振興方案強力促銷，營業額衝上285億元，成長10.3%；可以預訂三倍券的便利商店，也把握機會推出眾多三倍券優惠，創下354億元業績，成長21.3%。

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至於餐館業，因為暑假旅遊及聚餐旺季，加上三倍券助攻，業績轉為正成長，終止疫情造成的連5個月負成長。

餐飲業表現方面，7月餐館業營收為582億元，年增1.0%，終止連續5個月負成長，並創歷年同月新高。主因國內疫情趨緩，且適逢暑假旅遊、聚餐旺季，再加上政府振興券上路所致，其中以一般聚餐為主要客源之業者轉呈正成長，以宴會為主之業者則減幅明顯縮小；飲料店業亦年增0.5%；外燴及團膳承包業則年減33.3%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

批發業方面，汽機車批發業年減10.0%，主因部分進口車受國外原廠停工，影響新車供應，加上去年基期較高所致；建材及化學材料批發業受國外疫情衝擊，外銷力道仍呈疲弱，分別年減8.0%、8.7%。

展望後市，經濟部表示，零售業適逢車市進入民俗月前之銷售衝刺期，預期消費動能將持續增，餐飲業則受惠父親節及情人節聚餐商機，連日高溫推升消暑飲品需求，加上暑假國內旅遊熱潮及政府振興方案，有助營收成長動能延續。