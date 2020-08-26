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日元貶值時代即將結束？小摩：日圓價位可能飆破100

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▲▼示意圖,財經,外幣,日圓,日鈔,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲分析師認為日圓會逐漸升值。（圖／123rf）

財經中心／外電報導

日本首相安倍晉三近來健康亮紅燈的問題，加上新冠疫情危機延燒，促使摩根大通（小摩）改變其對日元的長期看法，小摩分析師預期日圓匯率會逐漸升值，站上100日圓兌1美元大關。

先前摩根大通日本市場研究主管佐佐木融（Tohru Sasaki）推測，日元正在進入一個貶值的新時代，他也列舉了可能壓低匯率的關鍵因素，然而隨著近期市場環境的變化，這些利空因素都已發生了改變。

請繼續往下閱讀...

佐佐木融表示，在新冠疫情爆發之前，日本企業創紀錄的外國直接投資步伐似乎已成為了一種長期趨勢。然而，隨著如今全球經濟增長放緩，人們更加關注資產負債表的狀況，日本對外直接投資可能會持續放緩。

佐佐木融認為，安倍晉三從2013年來日本所實施財政和貨幣刺激政策一直抑制著日圓走勢，因此假如元首人選變化，可能會成為造成不穩定的根源之一，導致日圓升值。

佐佐木融說，「我們預計，由安倍經濟學開啟的日元貶值時代行將結束。」

另外，花旗全球市場日本公司表示，隨著聯準會的大規模貨幣刺激措施讓美元承壓，日元有望升值。首席外匯策略師高島修（Osamu Takashima）表示，由於美國採用的那種貨幣政策對美元施加壓力，並且焦點重返基本面，例如美國收益率下降，日元可能站上100日圓兌1美元。

不過，小摩認為日圓兌美元價位升破100的壓力料將是短暫的，日元從長遠來看勢必會走弱。因為日本元首不太可能改變安倍經濟學路線，對外匯市場的影響也就更輕微。

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