三星Galaxy Note20 Ultra超夯　預購加碼3次才夠量

▲三星Galaxy Note20系列預購取機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy Note20系列今（26）日開放預購取機，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，大尺寸的Galaxy Note20 Ultra預購量爆表，預購期間，Galaxy Note20 Ultra總共加碼了3次才滿足星粉的預購需求。

陳啟蒙表示，在開放預購前，台灣三星內部原先預估Note20 Ultra與Note20的預購比例應為6:4，沒想到開放預購後，比例卻變成了7:3，顯示出台灣Noter們對於大尺寸手機的需求。

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而針對今年的預購方式，陳啟蒙也指出，為了因應疫情與越來越熱的天氣，台灣三星這次做了許多預購方式的調整。

舉例來說，往年預購排隊取機的消費者少說也會排500~600人，因為排隊取機的門市僅會開放台北的三星智慧館、體驗館；而今年則是將排隊門市開放到全台56家的三星智慧館、體驗館，用以分散人流，讓星粉的排隊環境可以更舒適。

另外，陳啟蒙對於Note20系列新機的銷售相當有信心；他表示， Note20系列的預購量，相比於去年推出的Note10的預購量，目前數量維持。就以後疫情時代來說，這個數字符合預期。而在正式開賣後，搭配上系統業者前線的推廣，想必銷售量可以再拉高。

陳啟蒙進一步表示，這次Note20系列的銷售「低標」，台灣三星內部評估，相較於去年最少會成長10%以上。