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黃茂雄呼籲儘速實施紓困3.0「能救的要救！」　東元集團力挺台日農漁產品拓銷

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▲東元集團會長黃茂雄(前排圖中)今（26）日號召台日公協會及企業，力挺台灣農漁特產拓銷日本市場。（圖／記者林淑慧攝）

▲東元集團會長黃茂雄(前排圖中)今（26）日號召台日公協會及企業，力挺台灣農漁特產拓銷日本市場。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

今年上半年新冠肺炎疫情肆虐，衝擊國內農漁民生計，東元集團會長黃茂雄今（26）日呼籲紓困3.0應儘速實施，包括農漁民、餐飲業等受創較大的產業，「能救的要救」，希望政府將紓困資源用在刀口上，而東亞經濟協會東元餐飲集團，也將強化東亞經濟交流，力挺台灣農漁特產拓銷日本市場。

為推廣南台灣三大縣市在地農漁特產，東元集團旗下摩斯漢堡(安心食品)今天舉行「台日農漁產品企業及地方交流會」論壇及展售會，邀請台南市黃偉哲市長、屏東縣潘孟安縣長、日籍企業、餐飲及零售業者與台灣民眾，享用台灣在地農漁美食。

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黃茂雄身兼工商協進會榮譽理事長，他在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，疫情因素將對台灣餐飲業和農漁業帶來影響，政府應謹慎面對，並兼顧防疫與經濟發展。

▲東元集團會長黃茂雄(圖右)今（26）日號召台日公協會及企業，力挺台灣農漁特產拓銷日本市場。

▲東元集團會長黃茂雄(圖右)今（26）日號召台日公協會及企業，力挺台灣農漁特產拓銷日本市場。

針對政府已經提出紓困3.0，黃茂雄呼籲立法院應儘速審議特別預算，對於可以救的產業要救，國內餐飲業者因應疫情，也做出防疫升級、配合振興三倍券政策推動促銷方案，大部分都是可救的企業，希望紓困3.0能儘速實施。

近期黃茂雄帶領旗下餐飲品牌，實地走訪南高屏鄉鎮農漁會組織，次數多達五次，深入了解當地特產與農漁民需求，今天特別邀請農漁民從產地直接拉到北部消費地展售，媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，連同東元集團旗下餐飲14個品牌，以實際採購行動支持台灣在地農漁會。

黃茂雄表示，東元集團旗下餐飲品牌摩斯漢堡有284家店，加上樂雅樂、蜜可頌、日本連鎖食堂、串家物語、餡老滿、MADO等關係企業，總數超過350家，整體的食材需求量大。此次展售期待透過與在地農漁會直接採購，讓各通路彼此以透明、合理、穩定、長期的模式發展，用最優惠的價格，買到最好的品質，不僅幫助農漁民也振興經濟。

另外，摩斯漢堡(安心食品)將於屏東農業生物科技園區設立食品加工廠，除了佈局中南部市場、繁榮地方經濟與就業，更能創新產品研發、拓展外銷。摩斯漢堡愛用台灣在地食材，更長期與社會企業小農合作，大量採購蕃茄及檸檬等，每年三月更在全台各店鋪舉辦樂活市集，讓消費者可以便利於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。

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